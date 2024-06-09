У чому запорука міцних відносин

Я дуже люблю спостерігати за світом навколо, за людьми, за розвитком чогось. І ось, що я помітила.

Раніше практично всі шлюби/пари залишалися в злитті один з одним роками. Так і існували багаторічники шлюби. Злиття, рамки соціуму, мораль, принципи, обов'язок. Але тоді не було такої уваги до психології як науки та особистості в цілому. А зараз більшість людей займається саморозвитком та розвиває свою особистість.⠀

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Психологи помогают человеку работать над индивидуализацией, развивать личность, познавать себя, свои границы.⠀Но меня смущает то, что происходит некий перекос.Так как у нас есть опыт строить отношения в слиянии, но у нас ещё нет опыта строить отношения ощущая свои границы.

Поскольку мы как "дети, которые наконец получили долгожданную игрушку"(свои границы). Мы их стали ощущать и они наши, жадничаем конечно же, мы их очень защищаем от всех, особенно наших партнёров. И получается, что в таких парах не два любящих, слышащих человека, а два "коршуна", защищающие свои границы.⠀Так как же экологично строить отношения? Если и так-не так?Стадия слияния естественная стадия в развитии отношений, для сближения партнёров. Но она временная и должна переходить в стадию "жизненного путешествия параллельно по назначенному, обоими, курсу". Со своими границами, но гибкими, эластичными. Где каждый НЕ проламывает или отстаивает границы до последней крови, а готов слышать, говорить, искать новый способ, выход. Иногда уступить, а порой настоять на своём. У каждого должно быть время для себя, но не много, а так чтобы вкусно!

Только ум, авторитет мужчины(который по праву рождения ему принадлежит) и мудрость, хитрость женщины и их общее желание быть вместе, является залогом крепких отношений.