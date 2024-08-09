Страх старить: як знизити стресові гармони

Наче й літо, але знов й знов стресові гормони.

Страх старить.

Настрій світлий, тому по суті:

Не те що б їжа вміло стресом керувала, але все ж. Спочатку трохи нудного, потім переведу на людську. Кортизол виконує безліч важливих функцій:

темп, метаболізм в першу чергу, як швидко тіло перетворює жири, білки та вуглеводи на енергію

тиск, бере участь у регуляції серцево-судинної функції в цілому, відповідає за імунні реакції та реакції запалення

швидкість пристосування, найбільш значуща функція гормону - адаптація організму до стресових впливів та ситуацій

Крім медитацій, ванн із сіллю, пранаям, прогулянок на природі, холоду (невеликий перепад води душу) та спорту, засинання до 23 рекомендую приєднати:

1. сніданок!! Вранці запаси глікогену виснажені. Тіло вироблятиме глюкозу з інших компонентів. Найпростіший шлях – викид стресових гормонів, який посилить розщеплення. На жаль, насамперед білка (м’язів), а не жирового депо. Це простіше та швидше. Вранці у нас піковий рівень гормону стресу кортизолу. Розірвати це коло може здоровий повноцінний сніданок.

Солоні білкові - те, що регулює апетит протягом дня. Хочеться перекушування та ввечері рясні вечері - недогодували себе вранці. Перенесення основного приймання калорій на сніданок – просте рішення та прямий вплив на гормони.

2. тупіж. Вибачте, але це важливе дофамінове голодування. Просто погуляти без гаджета. Просто сповільнити себе. Бліц-варіант – 60-240 хвилин раз на пару днів ви робите нічого. Сидіть на дивані. Ні телефону, ні книг, ні фільму ви просто сидите. Це складно, всі думки передумали, нових немає, пройде цілих три хвилини, залишиться 27. Ось займайтеся чим завгодно, без нової інформації.

3. менше дрібних думок. Не крутити їх постійно у голові. Хочете – виписувати на папір. Хочете - приймайте дрібні рішення і завершуйте. Тисяча продумувань завдань і постійно гасати з ними в голові - дисфункція

4. щодня щось, що тішить ваші 5 органів чуття: і тактильно, і око, і аромат. Важливо залучити всі 5 аналізаторів, отримувати максимум задоволення. Думайте

5. коли вже взяли відповідальність за тарілку - додаємо щось смачне та улюблене щодня. Це важливо.

І нагадаю, що прочитав не = зробив.