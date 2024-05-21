Синдром неспокійних ніг: причини та лікування

Перед сном починають нити, крутити ноги. Найчастіше в області гомілок та стоп. Хочеться постійно рухати ногами, лежачи в ліжку і навіть під час сну. Ці ж відчуття заважають нам заснути, можливо навіть змушують підвестися і бути певним часом.

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Как правило, симптомы появляются равномерно и одновременно в обеих ногах. Обычно мы замечаем их в состоянии покоя, чаще вечером и ночью. Симптомы выражены не остро, скорее можно их охарактеризовать, как "мучительный дискомфорт".

Кратковременные улучшения приносят массаж голеностопа, движения в виде сгибания и разгибания в голеностопе. Но в состоянии покоя все симптомы быстро возвращаются.

Данный синдром встречается в 1.5 раза чаще у женщин, особенно у беременных. У дефицитных деток и мужчин также не редкость.

Причиной являются обменные нарушения и дефициты:

~ железа

~ В12

~ фолиевой кислоты

~ магния

~ витамина D

Данный синдром часто сопутствует таким заболеваниям:

~ железодефицитная и фолиеводефицитная анемия

~ сахарный диабет (особенно на фоне приема метформина/глюкофажа) - идет истощение по В12

~ аутоиммунные заболевания

~ венозная недостаточность

~ атеросклероз нижних конечностей

~ почечная недостаточность

~ паразитоз.

Если вы заподозрили у себя данный синдром, рекомендуется сдать анализы на выявление дефицитов:

~ гемоглобин

~ ферритин

~ трансферрин

~ гомоцистеин

~ фолиевая кислота

~ В12 – именно holo-В12, так как цианокобаламин не информативен и его высокие показатели не говорят о достаточном содержании В12 в организме.

~ витамин D

Если у вас будут выявлены дефициты по holo-В12 и по фолиевой кислоте (В9)/гомоцистеин, то врач назначит вам препараты для коррекции этих дефицитов и ваша задача отследить, будут ли это активные формы витамин.

~ препарат В12 - только в форме метилкобаламин (не цианокобаламин).

~ препарат В9 – только в форме метилфолат (не фолиевая кислота).

~ препарат магния – в форме глицинат/таурат/малат (не оксид магния).

~ витамин D – чтобы не в высоких дозировках для приема раз в неделю/месяц (30-50 тыс. МЕ и больше), так как витамин D является антагонистом магния и высокие дозировки могут вызывать ломоту в мышцах и костях.