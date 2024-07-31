Секрет довголіття японців: що робити, щоб дожити до 100 років

Країна сонця, що сходить, знаменита своїми довгожителями. У цьому японці попереду планети всієї як тривалості життя, а й у період активності. Якщо і ви хочете перебувати, як то кажуть "в чистому розумі та повному здоров'ї" аж до свого 100-річчя, терміново змінюйте дієту та впроваджуйте філософію харчування японців.

Ось основні її постулати:

Далі текст мовою оригіналу

Небольшие порции

Японцы считают, что, съедая больше, чем требует наш организм, мы только вредим себе. По этой причине в Японии принято кушать палочками - хаси, конструкция которых не позволяет схватить большой кусок. Кстати, хаси также развивают мелкую моторику рук, что положительно влияет на развитие уровня интеллекта и памяти.

Свежие сезонные продукты

В Японии выбор блюд определяется сезоном и временем года. То, что как раз созревает в саду или на поле составляет местный рацион. И это касается не только овощей, фруктов и ягод, а также сезонной рыбы. Созревшие в природных условиях, а не привозные заморские продукты – вот чему отдают предпочтение японцы, считая их более полезными и вкусными.

Натуральность

Японские повара готовят блюда таким образом, что их внешний вид практически не меняется. Конечно, для этого берутся только свежие продукты высочайшего качества.

Сохранение ценности

Сохранение максимума витаминов и минералов в каждом блюде - важная составляющая японской кухни. Поэтому особое внимание уделяется правильно выбранному температурному режиму и специальной нарезке овощей, при которой они и выглядят привлекательней, и готовятся быстрее. А чем меньше времени тратится на варку, тем больше витаминов и минеральных веществ сохраняется в продукте.

Основа

Ну и еще одно правило японской философии питания: при традиционном застолье на столе должны быть продукты и с моря, и с гор. Это все виды морской рыбы, моллюски, водоросли, рис, овощи по сезону. Ну и конечно популярные в Японии продукты из соевых бобов: тофу, мисо суп, соевый соус.