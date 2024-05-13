Акуратна тема: що ж штовхає людину на спокусу?

Ох яка це педантична тема.

Ще в Біблії описана перша спокуса, якій спочатку піддалася Єва і спокусила Адама. Що свідчить, точніше тонко натякає, що і жінкам, і чоловікам важко встояти перед спокусою.

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Попалось на глаза выражение, что "Не искусится тот, кто не был искушён". А ведь действительно, искушения подстерегают нас на каждом углу. И невозможно полностью оградиться от них.

Что же толкает человека на соблазн? Страсть! Когда нас одолевает страсть-то нужна невероятная сила духа, чтобы устоять. А вы знаете многих людей с сильным духом? К сожалению их очень мало. Страсть-это захлестывающее чувство. Это обусловлено сильной одновременной выработкой гормонов кайфа, удовольствия и стресса ( дофамин, окситоцин, адреналин). Вот этот коктейль делает нас рабами этого всепоглощающего чувства.

Когда происходит взрыв этих гормонов внутри нас, конечно же не без внешнего раздражителя, то мы перестали быть хозяевами себе. Мы становимся рабами страсти.

Так что же делать со страстями, неужели мы обречены быть рабами соблазнов?

И да, и нет! Все зависит от того, насколько вы выработаете в себе механизм остановки этого процесса, включив все процессы.

Первое – вам нужно сделать выбор и взять за последствия ответственность.

Положите на чашу весов вашу сиюминутную хотелку и последствия этого соблазна! И так: что приобретаете? А что теряете? Неужели приобретённое на несколько минут чувство удовлетворения сравнимо с потерями? Уверена – НЕТ!

И как бы мне не хотелось сказать, что есть волшебная таблетка-то ее нет! Только тренировка вашей воли, ваших механизмов реагирования, способности делать сознательный выбор и нести ответственность, вот это и есть залог вашего успеха, качества жизни.

Не соблазна нужно боятся, не страсти, а себя духом немощного.