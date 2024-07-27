Найкорисніші фрукти серпня

Літо у самому розпалі, і я вважаю справжнім злочином не користуватися його плодами: овочами, фруктами та ягодами, вирощеними місцевими фермерами чи навіть вами особисто.

Сьогодні напишу про користь персиків, абрикосів та слив, на мій погляд, найбільш затребуваних на даний час на ринках фруктах.

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Давайте начнем с абрикосов , хоть они уже почти и отошли, тем не менее, вы еще успеете полакомиться этими полезными плодами. Абрикосы – кладовая витаминов С, В, бета-каротина, а также минералов калия, кальция, магния, фосфора, железа, серы. Кстати, благодаря высокому содержанию калия (300-400 мг на 100 г) абрикосы показаны людям с повышенным плохим холестерином, проблемами с сердцем и высоким давлением. А наличие железа делает их полезными при борьбе с анемией. Плюс ко всему абрикосы стимулируют работу пищеварительной системы, служат отличным помощником в борьбе с инфекционными заболеваниями, укрепляют зубы, кости, улучшают зрение и восстанавливают ткани.

Кстати, в абрикосах полезны даже косточки. Считается, что они могут служить отличной профилактикой рака, а также избавляют от кишечных паразитов, в частности глистов. Только вот нельзя кушать более 50 г абрикосовых ядрышек в день (для детей – 25 г ), ведь наличие в них цианида в малых дозах полезно, а вот в больших может стать угрозой здоровью.

Персики не отстают от абрикосов, возможно их косточки не настолько вкусны и полезны, но вот мякоть богата витаминами С, В, РР и бета-каротином, плюс персик содержит калий , фосфор, магний, натрий, кальций и серу. Кстати, не многие фрукты могут похвастаться содержанием селена – полезного элемента, который играет огромную роль в борьбе со свободными радикалами (способствуют развитию различных хронических заболеваний и злокачественных опухолей), а вот персик может.

Всего пару этих сочных фруктов в день станут отличной профилактикой заболеваний сердца и щитовидной железы, помогут побороть усталость, нервозность и даже депрессию, улучшат работу пищеварительной системы. Персик также является своеобразным мочегонным средством, способен понизить давление и уменьшить риск возникновения ревматических заболеваний.

Что касается слив , они в какой-то степени схожи по своему составу с абрикосами и персиками, также достаточно в них витаминов С, В, РР, Е и бета-каротина. Кстати, витамина Р в сливе особенно много, что делает данный плод полезным, когда нужно понизить давление или укрепить стенки кровеносных сосудов. Богаты сливы калием, кальцием, натрием, фосфором, магнием, хромом, цинком, йодом, марганцем, медью, фтором. Калий в частности укрепляет сердечно-сосудистую систему, поддерживает кислотно-щелочной баланс организма, усиливает отделение желчи и выведение мочи.

Благодаря своему составу сливы – отличное природное средство от запоров, об этом в принципе знает каждый. Однако помимо этого распространенного свойства сливы еще и выводят плохой холестерин, являются отличной профилактикой при гипертонических заболеваниях, болезни почек. Эти плоды укрепляют печень, очищают кровь, выводят токсины.

Но не устану повторять, что все без исключения плоды максимальную пользу могут принести только в свежем виде. Никакая заморозка, сушка или консервация здесь даже рядом не стоит по сохранению в плодах полезных веществ. Так что заготовки на зиму – это конечно хорошо, но все же старайтесь по максимуму объедаться плодами лета именно в сезон.