Салат, який хочеться завжди: усі його оцінять

Консервований тунець став для мене одним із перших насолод, випробуваних в Америці. Взагалі всі, хто повертався зі США наприкінці 80-х, називали незабутнім смаком, солодкий тунець. Не змовляючись.

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Я тоже его попробовал. Консервированный тунец, безусловно, подходит для колоссального количества блюд. Но меня смущали три вещи: первое – само слово "консервированный", второе - "таблица Менделеева", которая каждый год добавляется к списку непонятных веществ в консервах, и третье - напрягающие слухи о том, что вместе с тунцом вылавливают других морских обитателей, например, дельфинов. И я решил сам сделать маленькое чудо – приготовил "консервированный тунец" у себя на кухне и сразу же положил его в салат.

Как я это сделал?

Купил замороженную рыбу лакерду, или желтохвостик. Она продается мороженая и не очень дорогая – стоит дешевле, чем на сегодняшний день украинский судак. И вот я купил эту рыбу, "зафилеровал" ее, то есть полностью удалил все так, что осталась только мякоть. Затем филе разделил на маленькие кусочки и сложил в пакет.

Можно было поступить по классическому рецепту. Он очень прост. Берете кипящее масло и просто заливаете мелко нарезанную рыбу. Ждете пока масло остынет, и у вас готов прекрасный консервированный тунец, который вы самостоятельно приготовили дома. Затем его можно пастеризовать и хранить недолгое время. Хотя, честно говоря, лично у меня долгое время хранить вкусную еду не получается…

Но – мы не ищем легких путей, потому что хотим сделать рыбу гораздо вкуснее. Поэтому я сложил всю рыбу в zip-пакет, добавил немного оливкового масла, посолил и опустил в мою любимую медленно-варку или просто варим при низкой температуре. 55 градусов и через час… вуаля! Все готово!

Главным вопросом для меня было – почувствуют ли моя жена и дети разницу между тем тунцом, который продается в банках, и тем тунцом, который приготовил я? Все сказали, что мой тунец вкуснее. Нет горчинки. А то, что он полезнее, могу дать вам 300%. В нем нет консервантов!

Тунец готов. Что с ним делать дальше?

Мы разминаем тунец вилочкой. Добавляем в него вкусную консервированную кукурузу. По вкусу - мелконарезанных соленых огурцов (не берите маринованные!). Все вместе заправляем домашним майонезом. Солим и перчим по вкусу. Деликатес!

Такой салат можно намазать на бутерброд. Или наполнить им лаваш. Его не стыдно подать на самый богатый стол - все его оценят. Если вы захочется добавить салату пикантности, натрите в него немного стебля сельдерея – и это будет вообще уникальный рецепт!