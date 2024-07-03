Поняття ''красива жінка'' стосується не зовнішності, це набагато глибше: що кажуть психологи

Краса жінки – це виключно її самооцінка!

Жінка гарна тоді, коли вона почувається такою, і ця енергія передається оточуючим. Мене звати Аліна Поліщук, я психолог, і у цій статті ми поговоримо про те, що концепція "красива жінка" стосується не зовнішності, а набагато глибших аспектів.

Жінка може мати правильні риси обличчя та ідеальні пропорції фігури, але поки зовнішність не відповідає її внутрішньому "Я", це лише красива картинка.

Зовнішність – це те, що ви відчуваєте, дивлячись на себе у дзеркало. Ваше тіло – це не просто оболонка, в якій ви живете. Воно – частина вашого "Я", яка відображає ваші думки, емоції, стан здоров'я та бажання. Через тіло ми взаємодіємо із зовнішнім світом та із собою.

Основне питання в тому, чи подобаєтеся ви собі. Якщо відповідь "ні", ваше невдоволення чітко відчувається оточуючими. Це насторожує та відштовхує їх. Натомість впевненість у собі притягує і не відпускає.

Любов чи нелюбов до себе, як правило, родом з дитинства. Дитина дивиться на себе очима батьків і значущих дорослих. Саме від них вона отримує знання про себе: "поганий/добрий", "розумний/дурний", "талановитий/бездарний", "лінивий/дбайливий", "молодець чи ганьба сім'ї". Якщо батьки не виховували вас як гідну особистість, не хвалили, не підкреслювали ваші переваги та жіночі якості, не говорили компліментів, не дарували безумовної любові та прийняття, то ненавмисно сформували у вас низьку самооцінку та невпевненість у собі. Вони донесли до вас ідею, що кохання треба заслуговувати.

Заслуговуючи на це кохання, жінки часто беруть на себе відповідальність за всю сім'ю, розчиняються в чоловікові, дітях, батьках; виснажують себе і своїх близьких гіперконтролем та гіперопікою. Вони страждають від побутової рутини та остаточно втрачають відчуття самоцінності та цілісності. Інший сценарій – повне занурення у роботу, побудова кар'єри. Навіть досягнувши фінансової стабільності, жінки часто залишаються незадоволеними іншими сферами свого життя, що призводить до зростання незадоволеності собою.

У дорослому житті такої жінки основне завдання – самостійно заповнювати нестачу любові, заповнювати порожнечі, що утворилися в дитинстві та юності.

То які ж ознаки жінки, яка себе не любить і не приймає? Я зібрала основні. Але зі своїми клієнтами я проводжу більш детальний розбір:

Жінка, яка не любить і не приймає себе, відчуває невпевненість, розчарування та постійне незадоволення. Це проявляється у багатьох аспектах її життя. Постійна самокритика. Вона часто критикує себе, зосереджуючись на своїх недоліках і невдачах. Низька самооцінка. Жінка не вірить у свої здібності, таланти та привабливість. Залежність від думки інших. Вона надмірно турбується про те, що думають про неї інші, і намагається відповідати чужим очікуванням. Перфекціонізм. Постійне прагнення до ідеалу, що часто призводить до виснаження та вигорання. Невміння приймати компліменти. Вона відкидає компліменти або не вірить у їх щирість. Жертва у стосунках. Часто віддає більше, ніж отримує, і терпить неповагу або приниження. Ізоляція. Відчуває труднощі у встановленні і підтримці близьких стосунків, уникає соціальних контактів. Нездорові способи справлятися зі стресом. Може використовувати їжу, алкоголь або інші речовини для зняття напруги.

Нелюбов до себе має серйозні наслідки для фізичного і психічного здоров'я. Вона призводить до постійного стресу, депресії та тривожних розладів. Жінка може страждати від безсоння, хронічної втоми, порушення харчової поведінки.

Через низьку самооцінку жінка може уникати нових можливостей, відмовлятися від кар'єрного росту, не реалізовувати свої мрії і таланти. Вона може залишатися у токсичних стосунках, боячись залишитися одна.

Що я раджу робити для того, щоб навчитися приймати себе: