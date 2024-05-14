Чому в СРСР приховували інформацію про Тамбовське повстання

Так, друзі - сьогодні буде великий і давно задуманий мною пост про Тамбовське повстання 1920-1921 років. Радянська історіографія сором'язливо замовчує цю подію, причому замовчує з багатьох причин - по-перше, у Тамбовській губернії проти більшовиків піднялися не "окремі бандити" - як за суто радянською звичкою брехали совкові історики - а справжня селянська армія - 40 тисяч. Більшість із тих самих селян, від імені яких більшовики робили свій переворот.

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А во-вторых — для подавления восстания большевикам пришлось применить против своего же народа химическое оружие — газ хлор Е56 — которым отравлялись повстанцы, скрывающиеся в лесу, а также жители близлежащих деревень по личному приказу Тухачевского и с ведома доброго дедушки Ленина — такого не делали даже немцы во Вторую мировую войну.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о Тамбовском антисоветском восстании 1920-21 годов.

С чего всё началось?

В 1917 году большевики пришли к власти с помощью Октябрьского переворота — пришли к власти фактически с помощью обмана, обманув доверчивых людей. Людям рассказывали сказки о том, что сразу же после переворота упадёт "диктатура дворян и помещиков" (которой и так уже фактически не существовало), и люди начнут жить свободно. На деле же всё ограничилось убийствами помещиков и разграблениями имений — после чего крестьянство было брошено в ещё худшую кабалу, нищету и бедность.

На селе большевики запустили программу так называемой продразвёрстки — экспроприации у крестьян хлеба и другого имущества для более-менее сносного существования армии и городского населения. Также крестьян массово и принудительно загоняли в Красную армию — причём семьи таких крестьян фактически оставались в заложниках — если человек сбегал из армии — то его семью репрессировали, а всё имущество отбирали.

Кроме того, на селе вовсю развернули так называемый военный коммунизм — людей постоянно привлекали к неоплачиваемым работам — большевики гнали людей бесплатно пахать на полях, заготавливать дрова, плести лапти и заниматься прочим бесплатным трудом. Всё это сопровождалось ограблением церквей и бесчисленными плакатами, митингами, агитпоездами (вроде нынешнего поезда "Сирийский перелом"), а также разжиганием ненависти ко всем, кто думает и мыслит иначе — атмосфера ненависти начала пропитывать всё, что происходило в обществе.

Свободная Крестьянская Республика против большевиков.

И крестьяне не выдержали. В середине августа 1920 года в сёлах Тамбовской губернии Каменка и Хитрово крестьяне отказались сдавать свой трудовой хлеб и разоружили продоттряд. В течении месяца против советских карателей из Москвы поднялось около 4 тысяч повстанцев, вооружённых огнестрельным оружием, а также около 10 тысяч "косинеров" — бойцов с вилами, косами и другим холодным оружием. Центром восстания стало село Каменка — которое стало своеобразным центром повстанческой "Свободной Крестьянской Республики" — которая объединяла также территории Кирсановского, Борисоглебского и Тамбовского уездов.

Повстанцы вовсе не были "кулаками и бандитами" — каковыми их пыталась выставить советская пропаганда. Это были обычные бедные крестьяне, которые в полной мере хлебнули большевистской власти и от голода ели уже не только мякину и лебеду, но и кору с деревьев и обычную траву. У повстанцев была своя программа — свободная крестьянская республика без коммунистической диктатуры и без большевистских карательных отрядов, которые отбирали всё подчистую у крестьян.

Во главе восстания встал молодой народный учитель Александр Антонов — бывший эсер, побывавший в тюремном заключении в царские времена. Одно время он был начальником милиции Кирсановского уезда — но покинул этот пост из-за несогласия с большевистской диктатурой в отношении крестьян. С осени 1918 года Антонов сформировал боевую дружину и начал борьбу против большевиков.

В феврале 1921 года у повстанцев была целая армия из 40 тысяч человек, поделённая на 21 полк и отдельную бригаду. Восстание широко поддерживалось всеми соседними уездами — люди видели, что с большевиками можно бороться и побеждать.

Газ против собственного народа.

Советская Москва обратила пристальное внимание на Тамбовское восстание зимой 1921 года — повстанцев Антонова называли "кулаками и бандитами", используя типичное советское двоемыслие — тех, кто участвовал в перевороте 1917 года, называли "борцами за свободу и революционерами", а повстанцев Антонова, которые восстали против намного более худшей диктатуры — называли "бандитами и разбойниками". Силы восставших именовали "бандами" — как бы стараясь не замечать, что против них восстала настоящая армия вооружённых крестьян.

Против собственного восставшего народа большевики развернули целый фронт — с фронтов т.н. "Гражданской войны" снимали крупные воинские соединения — включая авиацию, бронечасти и артиллерию. Главнокомандующим карательными войсками назначили Тухачевского и Ягоду. Началась самая настоящая карательная операция — хозяйства и дома уничтожались и разрушались, родственников восставших брали в заложники (в том числе и детей) и направляли в специально созданные для этого концлагеря — в общем, был организован полноценный советский террор мирного населения — которое вообще никак не участвовала в восстании.

Летом 1921 года Тухачевский лично подписал приказ №0116 о применении против восставших крестьян химического оружия. Впервые в мировой истории химическое оружие — снаряды и баллоны с хлором — были применены против собственного народа. Вот тот самый приказ Тухачевского:

От снарядов с Хлором Е56 гибли не только повстанцы, но и множество мирного населения близлежащих деревень — всего по людям было выпущено не менее сотни снарядов с удушающими газами — что зафиксировано документально в отчётах артдивизиона бригады Заволжского военного округа.

Поражение и победа. Вместо эпилога.

Летом 1921 года основные силы Антонова были разбиты — большевики бросили на восставших крестьян 100-тысячную армию — и только с помощью таких сил, а также с помощью террора и концлагерей для семей участников восстания — им удалось разбить силы Свободной Крестьянской Республики. В июне 1922 года Алекснадр Антонов, командир уже несуществующей армии — погиб в бою с большевистскими карателями в лесах под Тамбовом.

Но восстание не прошло бесследно — большевики сильно испугались дальнейших выступлений крестьян и в других областях страны, и отменили продразвёрстку — заменив её намного более лояльным продовольственным налогом. Не в последнюю очередь именно благодаря Тамбовскому восстанию в стране была объявлена политика НЭПа — которая во многих пунктах удивительно совпадала с программой Тамбовских повстанцев — кооперативы, свободное производство в мелкой промышленности, допущение иностранного капитала для восстановления страны — и многое другое.

Пусть повстанцы и не достигли своих главных целей — не свергли правительство большевиков — но всем людям под властью большевиков стало жить намного легче. Снова "закручивать гайки" осмелился только "великий языковед и мелиоратор" десятью годами позже.

Впрочем — это уже совсем другая история.