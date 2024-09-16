Чому варто їсти хліб і який найкорисніший?

Чому варто їсти хліб?

1. Хліб містить клітковину.

Оскільки ваше тіло працює над розщепленням клітковини, ви довше відчуваєте ситість.

2. Організм контролює рівень цукру в крові.

Продукти з високим вмістом клітковини, як правило, мають нижчий глікемічний індекс.

3. Покращує здоров’я серця.

Цільнозерновий хліб містить багато клітковини, що може допомогти знизити ризик серцево-судинних захворювань

4. Хліб має пребіотичний ефект.

Ця клітковина забезпечує наш кишечник поживними речовинами, необхідними для підтримки здорового травлення, імунної функції та підтримки здорового балансу.

5. Хліб живить ваше тіло.

Складні вуглеводи дають вам енергію, яка зберігається довше, оскільки ваше тіло докладає зусиль для їх перетравлення.

6. Серотонін є важливим гормоном для регулювання нашого настрою. І його можна підвищити вживаючи складні вуглеводи. Це дає триптофану — кращі шанси досягти вашого мозку.

Тож їже хліб будьте здоровими та щасливими!