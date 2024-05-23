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Чому метод живцювання не завжди працює і рослини гинуть: корисні поради

Ігор Романько

Чому рослини гинуть після укорінення
Чому рослини гинуть після укорінення

Живцювання – це чудовий спосіб розмножити ваші улюблені рослини. Однак іноді буває так, що живці не вкорінюються і гинуть.

Чому це відбувається і що можна зробити, щоб цього уникнути? Експериментуйте, знаходьте те, що підходить для ваших конкретних рослин, і ви зможете розмножити свої улюблені квіти та чагарники без проблем. Про це пише ТСН.

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У цій статті ми розглянемо 3 головні причини загибелі живців та дамо кілька порад щодо успішного вкорінення:

1. Неправильна рослина або стадія зростання

  • Неякісний матеріал: Вибирайте живці з здорових, міцних рослин, без ознак гнилі або сушіння.
  • Неправильний час: Не всі рослини однаково добре підходять для живцювання в будь-який час року.
  • Неправильна частина рослини: Деякі частини рослини (наприклад, квітучі) не підходять для живцювання.

2. Неправильна техніка

  • Неправильний зріз: Зріз повинен бути чистим, гострим секатором під кутом 45 градусів.
  • Неправильна глибина: Не заглиблюйте черешок занадто глибоко в ґрунт.
  • Неправильне оброблення зрізу: Можна використовувати фітогормони або народні засоби для стимуляції коренеутворення.

3. Неправильне середовище вирощування

  • Неправильне освітлення: Живцям потрібне яскраве, але не пряме сонячне світло.
  • Неправильна температура: Температура повинна бути теплою, але не спекотною.
  • Неправильна вологість: Ґрунт повинен бути вологим, але не мокрим.
  • Неправильний ґрунт: Використовуйте пухкий, добре дренований ґрунт.

Поради щодо успішного вкорінення:

  • Експериментуйте: Не бійтеся пробувати різні методи та знаходити те, що найкраще підходить для ваших конкретних рослин.
  • Створіть тепличку: Це допоможе зберегти вологість і температуру навколо живців.
  • Будьте терплячі: Вкорінення може зайняти кілька тижнів, а іноді й місяців.
  • Не переливайте: Це одна з найпоширеніших причин загибелі живців.
  • Стежте за живцями: Регулярно перевіряйте живці на ознаки гнилі або сушіння.

Пам'ятайте, що успішне вкорінення живців – це не наука, а мистецтво.

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