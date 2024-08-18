Печений перець із часником у маринаді: чудова закуска

Ще одна літня загальноміська страва, я б дав їй друге місце за популярністю після ікри із синіх, – це печений болгарський перець у швидкому маринаді.

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Я долго думал, стоит ли давать его рецепт; разве может его кто-то не знать? Убедили друзья-киевляне. По их словам, когда в 70-х семейство перебралось из Одессы в столицу Украины, болгарский перец в продаже был, но особым спросом не пользовался: горожане просто не знали, что с ним делать. Примерно как одесситы в массе не дружат с лесными грибами.

Сейчас многое изменилось, но вдруг кто-то еще не знает?

Вот рецепт вкуснейшей летней закуски.

Берем спелые мясистые болгарские перцы. Моем (не чистим!), выкладываем на противень или решетку и запекаем в духовке. Когда кожица начинает чуть подгорать, переворачиваем на другой бок.

Пропеченные перцы складываем в кастрюлю, накрываем крышкой. После этого кожица будет сниматься очень легко.

Чеснок мелко рубим или пропускаем через давилку.

Готовим "саламур" – маринад. В самой простой версии это равные доли воды, уксуса и подсолнечного масла, соль-сахар – по вкусу: воду доводим до кипения, добавляем масло, потом уксус, выключаем, остужаем.

Многие вместо сахара добавляют чайную ложку меда.

Другие вместо воды используют сок, выделившийся из перцев.

В третьей версии в качестве маринада используют пюре из свежих помидоров: в молотые помидоры добавляют и давленный чеснок, и соль-сахар. Но в основе всего – печеные перцы. Когда все готово, снимем крышку и чистим перцы: они еще горячие, держим перец за ножку, снимаем кожицу, семена не трогаем.

Выкладываем перцы на блюдо с высокими бортами, если готовим на сегодня, или в судок. На каждый перец кладем немного чеснока (или слой соуса из помидоров). Заливаем все саламуром. Через час-полтора перцы уже пропитаются. Можно есть сразу, можно поставить в холодильник: настоявшись, они станут еще вкуснее.

Отличная закуска для чего угодно, от картошки в мундирах до яичницы.