Від чого вмирають стосунки

Що ж, стосунки важлива тема. Оскільки будь-який союз двох-це два паралельні всесвіти та їх гармонійна взаємодія ох яка непроста робота.

Що важливо для міцних відносин?

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Конечно же любовь, терпение, взаимопонимание, взаимообмен, принятие, желание укреплять отношения, созидать их.

А ещё я считаю не маловажным, а даже одним из самых важных-это чувство благодарности в отношениях.

Ведь как обычно выходит?

Вот закончился "конфетно-букетный" период. Отношения развиваются и вот начинает появляться такое внутреннее чувство, точнее комплекс чувств: он должен/она должна! А ведь все это время ожидания то присутствуют. Вот и ждём когда они свершаться! И ничего же криминального не делаем, но вот если идёт не по нашему сценарию, то начинает закрадываться: должен/на, обязан/на, виноват/та и т.д.

И бывает так заигрываемся, что не замечаем важных вещей.

Очень важное чувство в отношениях, это чувство благодарности. Его нужно учиться испытывать к партнеру, прям находить его в себе. И делать это как можно чаще, отбросив ожидания, взглянуть реально на партнера, не обесценивая его и ваших отношений. И взглянуть реально на себя!

Что делать, если сложно почувствовать это тоновое чувство благодарности!

Находите в каждом дне, хотя бы одну причину за что вы благодарны партнёру!

Можете даже записывать и говорите ему об этом.

Через не долгое время, вы заметите не одну, а намного больше причин. Отношения-это постоянный труд обоих партнёров.