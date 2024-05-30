Образи у стосунках – це маркер: що він вказує?

Будь-які наші відносини є контакт, взаємодія.

І цей контакт складається з безлічі елементів, способів переривання Контакту та елементів взаємодії.

Я не знаю жодної пари, у відносинах якої не було б місця образі. У когось частіше, у когось нечасто, але це відбувається. Образа як спосіб задовольнити свою потребу через таку форму.

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Обижаться мы учимся с детства. В семьях, где поддерживалась такая форма взаимодействия, то есть по другому невозможно было взаимодействовать, быть понятым, держать границы, добиваться своего, быть замеченным, формируется такой способ взаимодействия. И поэтому мне нужно обидеться, чтобы удовлетворить свою потребность или обозначить свои границы.

В короткой перспективе это может сработать. Но если говорить про качественный контакт в паре, то важно понимать, почему мы задеваемся, обижаемся. Из какой нашей скрытой потребности. Что хотим на самом деле?

Возможно вы слышали фразу: "Невозможно обидеть, можно обидеться"! Это так и есть.

Если наш партнёр делает/говорит что-то, а мы не поняв, что с нами происходит сразу обижаемся и ждём, что он/она должны понять, признать свою вину и извиниться, то это не зрелая позиция. Получается, что мы как маленькие детки в этот момент.

Конечно проще обидеться, чем прислушаться к себе, понять что хотелось на самом деле вместо того, чтобы обидеться. Либо что мешает сказать, обозначить свои границы, что со мной так нельзя, для меня это неприемлемо.

Конечно мы так не научены, но мы уже взрослые и должны понимать, что обижаемся мы из детской позиции в 90% случаев.

Поэтому важно понимать, что обида-это прекрасный маркер того, чтобы в этот момент стать внимательным к себе и сказать прямо партнёру о своей потребности. Учитесь говорить прямо о том, что хотите. (Обними меня; выслушай меня; когда ты так делаешь, я пугаюсь, мне неприятно; мне так не нравится;)

Живой контакт-это постоянный диалог партнёров, с прохождением конфликтов, оставаясь при этом в контакте).