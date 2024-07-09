Ніколи не годуйте перед сном цим дітей: постійно прокидатиметься

Що б такого з'їсти, щоб ... постійно прокидатися?

Пишаюся тим, що мене читають виключно освічені та прогресивні дівчата.

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Ты не ждешь волшебства "перерастет и все наладится", сидя на попе смирно. Ты его создаешь.

Поэтому сегодня еще немного сонной волшебной пыли.

Уверена, ты осведомлена о базовых правилах правильного питания. И даже если ужинать пришлось докторской колбасой с батоном, ты знаешь об их вредности.

Но куда же без еды на скорую руку маме маленького ребенка.

Ведь этой же рукой нужно качать своего ангела, чтобы спал.

Что бы твой ангел спал сладко, не стоит кормить малыша на ужин такими продуктами:

Сладости, сахаросодержащие продукты.

Апельсины, лимоны, цитрусовые напитки.

Белокочанная капуста, лук. Борщ - не лучший вариант ужина.

Бобы. Опять же, борщем с фасолью не ужинаем!

Пряные и острые блюда.

Любой продукт после обжаривания на сковороде.

Несезонными овощами. Салат с помидоров в феврале не лучшая затея.

Вышеуказанные продукты тяжелы для ЖКТ и нервной системы.

Рецепторы ЖКТ подают сигналы бедствия в ЦНС мгновенно.

Благодарю за.

Делись в комментариях, а чем кормишь малыша на ужин ты?