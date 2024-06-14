Нестача заліза в організмі: ⁣що робити, щоб не було анемії

Сьогодні хочу ще раз нагадати про залізо, точніше про його нестачу в організмі.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Питання це важливе, так як проявом дефіциту заліза є анемія (недокрів’я) - найпоширеніше захворювання крові. А більшість з тих, хто цим "страждає" – жінки та діти.

Справа в тому, що цей елемент в першу чергу допомагає підтримувати в нормі гемоглобін та кількість еритроцитів. При низькому рівні гемоглобіну ми страждаємо від кисневого голодування, так як процес насичення тканин киснем проходить дуже мляво.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

До слова сказати, кількість заліза в організмі міцно пов’язана з нашим хорошим самопочуттям і працездатністю. Воно допомагає не тільки дітям рости здоровими і сильними, але і дорослим залишатися молодими та енергійними. Хвороблива блідість, ламкі нігті, млявість, сонливість, запаморочення – типовий портрет володаря анемії і дефіциту заліза.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

А найпоширеніша і банальна причина - низький вміст заліза в раціоні і погане його засвоєння через неправильне харчування.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

⁣⠀⁣Що робити, щоб не було такої анемії?

Для початку варто розібратися в "сортах" заліза, яке надходить з продуктами харчування. Вони можуть містити залізо в "гемовій" та"негемовій" формах.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Перший варіант можна знайти в продуктах тваринного походження (яловичині, печінці, птиці, рибі). Воно легко засвоюється. А "негемове" залізо можна отримати з рослинної їжі - хліба, гречки, гранатів, гарбуза, зелених овочів.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Однак не варто вважати, що, з’ївши дві ложки гречаної каші і яблуко, ви запасетеся цим цінним елементом. Тут важливо не тільки кількість отриманого заліза, але і те, скільки організм засвоїть його. ⁣⁣⠀

З тваринних продуктів залізо засвоюється на 30%, з рослинних – тільки 1-10%. Саме з цієї причини не рекомендується вегетаріанська дієта - іноді вона не містить достатньої кількості заліза і через кілька років повної відмови від м’яса може проявитися анемією!