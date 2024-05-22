На випадок блекауту: як зробити так, щоб роутер працював без світла

В наш час, коли інтернет став невід'ємною частиною життя, його відсутність може завдати багато незручностей.Особливо гостро це питання постає під час відключень електроенергії.

Незважаючи на те, що до вашої домівки проведено оптоволокно, це не гарантує безперебійну роботу інтернету при відключенні світла. Причина криється в тому, що для підтримки роботи мережі необхідне резервне живлення обладнання провайдера. Про те, як підключити інтернет без світла йдеться у сюжеті "Сніданку з 1+1".

Що робити, щоб інтернет працював без світла?

Зверніться до свого провайдера.

Фахівці провайдера зможуть надати інформацію про те, чи є можливість підключити резервне живлення у вашому районі, а також допоможуть підібрати оптимальне рішення.

Використовуйте альтернативні джерела живлення.

Павербанк: можна підключити роутер до павербанку за допомогою кабелю USB. Переконайтеся, що характеристики павербанку (вольтаж та ампераж) відповідають потребам роутера.

можна підключити роутер до павербанку за допомогою кабелю USB. Переконайтеся, що характеристики павербанку (вольтаж та ампераж) відповідають потребам роутера. Зарядна станція: володіє більшою ємністю, ніж павербанк, тому може забезпечити роботу роутера протягом тривалого часу.

володіє більшою ємністю, ніж павербанк, тому може забезпечити роботу роутера протягом тривалого часу. Автомобільний акумулятор: можна підключити роутер до акумулятора автомобіля за допомогою спеціального кабелю.

можна підключити роутер до акумулятора автомобіля за допомогою спеціального кабелю. Джерело безперебійного живлення (ДБЖ): пристрій, який може забезпечити живлення роутера протягом певного часу після відключення електроенергії.

Як підключити роутер до павербанку:

Перевірте характеристики роутера (вольтаж та ампераж) в його налаштуваннях. Підберіть кабель USB з відповідними характеристиками. Підключіть кабель до роутера та павербанку. Увімкніть павербанк, а потім роутер.

Пам'ятайте:

Перед використанням будь-якого альтернативного джерела живлення уважно прочитайте інструкцію до роутера.

Не використовуйте пошкоджені кабелі або акумулятори.

Не залишайте роутер підключеним до джерела живлення безперервно протягом тривалого часу.

Дотримуючись цих порад, ви зможете забезпечити роботу інтернету навіть у разі відключення електроенергії.

Нагадаємо, ми вже писали, куди слід ставити Wi-Fi роутер, щоб сигнал був сильнішим.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!