Чи можуть бути у здоровому меню макарони

Макарони, які зараз все частіше йменують пастою – є візитівкою італійської кухні. Від тальятеллі до равіолі вони мають сотні мільйонів прихильників у всьому світі. Існує тільки понад 600 типів пасти, а рецептів її приготування мабуть взагалі неможливо порахувати.

Середземноморська дієта - одна з найздоровіших моделей здорового харчування обов’язково включає макарони. Їх поєднання з овочами, рибою, власноруч приготовленими соусами зробить страву справжнім корисним делікатесом.

Варто зазначити, що в українських родинах макарони регулярно з’являлися у меню задовго до появи слово "паста" у кулінарному значенні. Наші мами, бабусі вміють готувати смачні і корисні страви з макаронними виробами навіть у складні часи, коли були значні проблеми з вибором харчових продуктів.

Є КОМПОНЕНТОМ ЗДОРОВОГО ЗБАЛАНСОВАНОГО ХАРЧУВАННЯ

Макаронні вироби виготовляються із зерна, однієї з основних груп корисних харчових продуктів, до яких також належать овочі, фрукти, рибу та птицю. Є хорошим джерелом енергії. А зроблені з цільного зерна — ще й клітковини, яка допомагає при проблемах зі шлунком і знижує рівень холестерину.

ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ТРИВАЛЕ НАСИЧЕННЯ

Макарони є досить ситними, а отже, можуть надовго втамувати бажання поїсти.

СПРИЯЮТЬ ЗНИЖЕННЮ РИЗИКУ РАКУ

Цільнозернові макарони є корисними для здоров’я. Згідно з результатами наукових досліджень їхнє споживання асоційоване з нижчою ймовірністю появи певних видів раку, особливо раку шлунку та товстої кишки.

ДОПОМАГАЮТЬ СХУДНУТИ

Макарони отримали погану репутацію через високий вміст вуглеводів. Але дослідження показують, що вуглеводи не заважають схуднути, якщо не їсти їх забагато. В одному із спостережень люди, які їли макарони як частину середземноморської дієти, мали нижчий індекс маси тіла, ніж ті, хто не їв. У них також було менше жиру на животі. Гарний рецепт без зайвих калорій: макарони зі свіжими помідорами, часником, базиліком і краплею оливкової олії.

НЕ МІСТЯТЬ БАГАТО СОЛІ

Завелика кількість солі підвищує ризик серцевих захворювань, гіпертензії, діабету та інших проблем зі здоров’ям. У пасті її мало, якщо не додавати соуси, які містять значну кількість солі.

ДОПОМАГАЮТЬ КОНТРОЛЮВАТИ РІВЕНЬ ЦУКРУ В КРОВІ

Глікемічний індекс (ГІ) відображає, наскільки швидко цукри, спожиті у складі продуктів, зумовлюють зростання вмісту глюкози у крові. Здорове харчування, яке включає продукти з низьким ГІ, асоційоване із нижчим ризиком діабету та ожирінню. Макарони мають низький глікемічний індекс. Але звертайте увагу, з чим ви їх споживаєте.

МІСТИТЬ МАЛО ЖИРУ

У порції макаронів, локшини чи спагеті трохи більше як пів грама жиру. Звісно, кількість жиру значно зросте, якщо додати вершкове масло, сир та оливкову олію. Здоровою, легкою та ситною стравою є макарони з італійським соусом марінара (з томатів, часнику та пряних трав, як базилік й орегано).

ДОВГО ЗБЕРІГАЮТЬСЯ

Макаронні вироби мають тривалий термін зберігання, і завжди під рукою, коли ви зголодніли.

МОЖУТЬ БУТИ БЕЗ ГЛЮТЕНУ

Попит породив нову категорію пасти з кукурудзи, рису та навіть кіноа. Для екзотики спробуйте безглютенову пасту linguine pescatore, італійську страву, приготовану з суміші морепродуктів, наприклад мідії, молюски, кальмари, креветки та рибу в томатному соусі. Але без пармезану — італійці зазвичай їдять рибу та сир окремо.

ПІДХОДЯТЬ НАВІТЬ НА ДЕСЕРТ

Кугель — запечена страва з локшини, приготована зі сметаною, корицею, родзинками та цукром — походить зі Східної Європи та є однією з найпопулярніших страв усіх часів. Її можна їсти як солодкий гарнір або десерт.

ДОСТУПНІ

Основні інгредієнти прості та дешеві: борошно, вода, сіль і, можливо, трохи яєць. Незалежно від того, готуєте ви самостійно чи купуєте їх у магазині, макарони є чудовим способом бюджетно нагодувати родину.

УНІВЕРСАЛЬНІ

Макаронні вироби можуть бути закускою, гарніром або основним блюдом. Спробуйте гострий та смачний салат з макаронами, моцарелою, в’яленими помідорами та оливками.

МАЮТЬ РІЗНОМАНІТНІ ФОРМИ

Краватки-метелики, мушлі, стрічки, трубочки та навіть літери чи тварини. Макаронні вироби відкривають безмежні можливості для урізноманітнення вигляду вечері, навіть якщо у вас є лише декілька хвилин.

ЛЕГКІ В ПРИГОТУВАННІ

Щойно каструля з водою закипить, знадобиться лише декілька хвилин, аби зварити макаронні вироби. Якщо хочеться чогось цікавішого, можна спробувати качіо е пепе з римської кухні. Це спагеті (або традиційні тонареллі) з тертим сиром та чорним перцем.