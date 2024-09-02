Медитація в русі. Сьогодні вчимося гуляти

Я тут вам про біохімію та протоколи розповідаю, а насправді розучилися робити базові речі: спати нормально, їсти повільно і ретельно жувати, голову в небо підіймати і гуляти ногами більше.

Така ходяча медитація - це окрема навичка та практика. Крок за кроком, концентрація уваги йде лише на ваші конкретні, плавні рухи. Медитація це взагалі завжди про "тут і зараз" без сторонніх думок. Субʼєктивно, оця в русі - найлегша для сприйняття та початку.

Але я сьогодні прошу про менше: спробуйте просто погуляти. Дозвольте собі хоча б 10 хвилин не прокручувати тисячі думок у голові. Рівень про - згадати цв пункти, але під час бігу.

Давайте кілька прийомів, які будуть зараховані за майже фізкультуру (за умови щонайменше 7000 кроків на день), та за роботу з упорядкуванням думок, медитацію.

Виходимо гуляти на самоті і по 60-120 секунд робимо таке:

Не важливо де ви гуляєте і поки не почали звертати увагу на деталі, огляньтеся навколо.

Простір навколо, подивіться, що оточує: яка природа, чи будинки, чи є дерева, чи є річка, багато забудови, як густо засаджений парк. Може, помітите щось, що ніколи не помічали. Огляньте все, що безпосередньо поблизу вас. А ще те, що видно далеко.

Переключаємо увагу те що чути.

Трохи більше уваги на різні звуки навколо вас. Машини, птахи, розмова або сміх інших людей, дітей, гавкіт собак.

Запахи. Наскільки чисте повітря, чи є аромат. Може, поруч дорога й глибоко вдихати й не хочеться. Або навпаки, ви у парку і квітне щось, є шум річки, наскільки повітря сухе. Або вологе.

Хвилина дотиків. Відчуйте як вітер торкається щоки. А може тепло і вітер зачіпає щиколотки, коліна, лікті, плечі. Як одяг торкається тіла. Волосся - шиї, м’якість взуття, будь-яке відчуття, що стосується дотику.

Переносимо відчуття всередину тіла. Все, що бачимо, вдихаємо, відчуваємо залишається на місці. Але увага пішла всередину. Яка у вас поза, як ви йдете? Наскільки рівна спина та хребет? Тільки не міняйте миттєво ритм і ходу, ми ж так само плавно гуляємо, правда? Зручний темп.

Це може здатися незвичайним: розглядати себе "з боку" - як пересуваються ноги, чи рухаються руки.