Найкращий спосіб виведення токсинів

Щодня, щоб забезпечити нормальну роботу кишечника і видалення токсинів потрібно з'їдати в середньому 25-40 г клітковини, після 50 років - трохи менше, приблизно 20-30 г, а вагітним і матерям, що годують - 28-29 г.

Некрохмалисті овочі кращі джерела клітковини і зобов'язані бути присутніми на вашому столі. Щоб приблизно представляти обсяги: в 100 г білокачанної капусти міститься 2 г клітковини, в 100 г, в помідорах - 1,4 г, в огірках менш одного грама, в свіжому зеленому горошку - 5,5 г, в білих грибах 26 г.

Болгарський перець містить 1,9 г, баклажани 2,5 г, буряк 2,5 г, морква 2,4 г, гарбуз 2 г, авокадо 7 г, груша 4 г, інжир 18,2 г клітковини. Практично всі ягоди багаті харчовими волокнами (клітковиною). В лідерах - полуниця і малина. У 100 г свіжої малини міститься близько 6 г, полуниці - 2.2 г клітковини.

Багато її міститься в кашах: вівсяній, гречаній, перловій, рисі. У 100 г приготовленої каші 2,5-5 клітковини. Але, щоб її кількість була дійсно суттєвою, крупа повинна бути цільною, яка не пройшла тривалої промислової переробки. В шматочку справжнього цільнозернового хліба дійсно 3-5 г клітковини.

Крім того джерелом клітковини є спеціальні хлібці, аптечна клітковина. Їх використовують, якщо потрібно збільшити норму клітковини в раціоні. Це краще зробити індивідуально, на консультації дієтолога в нашому Центрі.

А ось готові каші швидкого приготування та консервовані фрукти позбавлені більшої частини клітковини. Також вони приховують у собі велику кількість цукру та інші потенційно небезпечні для здоров'я речовини.

Є, як мінімум, три вигоди для нашої фігури, що несе клітковина:

- ми не відчуваємо нападів "вовчого голоду", який змушує нас їсти величезні порції. Завдяки клітковині сповільнюється засвоєння простих вуглеводів. При цьому нормалізується рівень інсуліну і тримається стабільний рівень глюкози в крові.

- у нас знижується тяга до простих вуглеводів - випічки та солодощів.

- ми не переїдаємо: продукти багаті клітковиною потрібно ретельно жувати. Це не тільки продовжує задоволення від їжі, але змушує їсти повільніше і краще насичуватися. Ми ситі, а калорійність раціону низька. Клітковина не засвоюється, не перетравлюється харчовими ферментами організму,

Яку користь приносять харчові волокна (друга назва клітковини):

- підвищують імунітет: допомагають зростанню популяції "хороших" бактерій в кишечнику, охороняють від несприятливих змін в кишечнику.

- зменшують ризики ожиріння, розвитку метаболічного синдрому.

Безумовно, клітковина - не панацея, але вона одна з найважливіших складових здорового харчування.

І ще важливо: перебір з клітковиною може викликати таке неприємне явище, як метеоризм. Все добре в міру!