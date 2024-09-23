Легендарний київський торт в домашніх умовах: простий рецепт

"Київський торт"

Коржі:

220 г білка (кімнатної температури) (7,3 шт)

60 г цукру (1 частина)

(3 ст. л. без гірки) дрібка лимонної кислоти або 5 мл лимонного соку (1 ч. л.)

50 г борошна (3 ст. л. без гірки + 1 ч. л. без гірки)

8 г кукурудзяного крохмалю (2 ч. л.)

190 г цукру (2 частина) (9,5 ст. л. без гірки)

80 г фундука80 г кешʼю

Масляний крем:

80 г жовтків (2,6 шт)

200 мл молока (1 склянка об'ємом 200 мл)

270 г цукру (13,5 ст. л. без гірки)

360 г вершкового масла "Молокія" (жирністю 82%) (2 пачки)

Додатково:

20 мл коньяку (4 ч. л.)

10 г какао-порошку (1 ст. л. без гірки)

100 г обсмажених горіхів (для декору)

Приготуємо коржі:

Вмикаємо духову шафу на 130 градусів.

Нам знадобляться два металевих кільця діаметром 20 см. Змащуємо форму зсередини рослинною олією, олія потрібна для того, щоб пергамент приклеївся.

Для цього рецепту можна використати фундук або кешʼю, а можна два види горіхів. Обсмажуємо горіхи при 160 градусах 15-18 хвилин.

Після того, як горіхи охолонули, їх потрібно подрібнити. Перекладаємо горіхи в кондитерський мішок та легко зверху бʼємо качалкою.

Обʼєднуємо в мисці: цукор (2 частину), кукурудзяний крохмаль, борошно та подрібнені горіхи.

Сухі інгредієнти відставляємо вбік та готуємо меренгу.

Збиваємо білок кімнатної температури з дрібкою лимонної кислоти або лимонним соком на середніх обертах до утворення піни.

Після отримання піни, додаємо цукор (першу частину) та продовжуємо збивати меренгу.

Після отримання щільної піни, зупиняємо процес збивання, щоб не перебити меренгу.

Додаємо до меренги сухі інгредієнти та обережно перемішуємо лопаткою, довго не вимішуйте.

Зважуємо тісто та ділимо його на дві частини

Ставимо в на деко з пергаментом форми, якщо ми підготували та викладаємо тісто. Розрівнюємо силіконовою лопаткою, а потім маленьким шпателем.

Відправляємо коржі випікатися в розігріту до 130 градусів духовку з конвекцією або підігрів знизу з конвекцією. Випікати, а скоріше сушити будемо дві години.

Дістаємо коржі з духовки та залишаємо охолоджуватися при кімнатній температурі.

Після того, як коржі охолонули, обережно знімаємо форму та пергамент. Залишаємо коржі при кімнатній температурі для стабілізації.

Приготуємо масляний крем:

Змішуємо в сотейнику: молоко, цукор та жовток, перемішуємо вінчиком.

Ставимо сотейник на плиту. На слабкому вогні при постійному помішуванні доводимо масу до кипіння. Як тільки маса почне кипіти, знімаємо з плити.

Переливаємо основу для масляного крему в миску, накриваємо харчовою плівкою вконтакт та залишаємо при кімнатній температурі охолоджуватись.

Основа охолонула. Потрібно заздалегідь вийняти дві пачки вершкового масла, щоб воно було мʼяким.

Перекладаємо вершкове масло в чашу міксера та збиваємо, воно має посвітлішати та збільшитись в обʼємі в декілька разів.

Невеликими частинами додаємо основе для крему та продовжуємо збивати наш крем.

Зазвичай я розділяю її на три частини.

Одну третину крему забираємо, ми зробимо з неї шоколадний крем.

В ту частину крему, яка лишилась, додаємо коньяк та перемішуємо. Готово. Перекладаємо крем в іншу ємність.

Повертаємо в чашу міксера 1/3 крему. Додаємо какао-порошок та перемішуємо. Готово.

Збираємо торт:

Кладемо на лист пергаменту корж.

Викладаємо масляний крем з коньяком на корж та розрівнюємо. Трішки крему залишаємо для декору.

Накриваємо другом коржем.

Викладаємо зверху шоколадний крем та розрівнюємо. Зверху розгладжуємо спатулою.

Для декору використовуємо гребінець, яким ми зробимо хвилястий візерунок.

Край торту декоруємо горіхами.

Залишки білого крему перекладаємо в кондитерський мішок з насадкою "відкрита зірка" діаметром 10 мм та декоруємо торт.

Ставимо торт в холодильник на 10-12 годин. Потім дістаємо, нарізаємо хлібним ножем та смакуємо 🫶🏻