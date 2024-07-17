Легалізація рабської праці в СРСР: що таке трудодні

Так, друзі, сьогодні буде пост на цікаву та важливу тему про те, як у СРСР працювали за трудодні. Думаю, ви не раз чули про те, що в радянських колгоспах людям не платили зарплату, а натомість ставили палички в конторські книги, які пізніше можуть обмінятися на продукти чи іншу продукцію колгоспу. Фанати СРСР люблять говорити, що це вся брехня, що всього цього взагалі не було, а якщо й було — то тільки на користь, і взагалі великому геніралісимусу та мовознавцю видніше.

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На самом деле система трудодней была фактической легализацией рабского труда в СССР, и прямым её следствием стала отмена у колхозников паспортов (потому что те убегали в город, и как-то было нужно удерживать их на селе) — что, разумеется, ещё больше приблизило советскую систему к настоящему крепостничеству.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о советском рабстве и о том, как люди в колхозах работали за трудодни.

С чего всё началось.

В 1917 году в Российской Империи произошёл октябрьский переворот, в ходе которого к власти под руководством старика Крупского пришли большевики — большие демагоги и популисты. Сперва ими были приняты несколько вроде бы разумных законов ("декрет о земле", "декрет о мире"), позже и вовсе был объявлен НЭП — но параллельно стало выясняться, что свободным и работящим людям на большевиков, в общем-то, плевать, и на свободных и честных выборах демагоги большевики никогда не выиграют.

Примерно в те же годы стало выясняться, что "народная советская власть" на самом деле никакая не народная и даже в каком-то смысле не "советская" — никто ни с кем не советовался, на заводах профсоюзы больше не занимались защитой прав рабочих (а лишь доносили им "решения партии и правительства"), да и на селе большевики терпели крах по всем статьям — обеспеченные и работящие крестьяне прокатывали большевиков на местных выборах, выставляя их демагогию на посмешище и голосуя за толковых управленцев.

Как результат — большевики начали раскручивать маховик репрессий против всех несогласных— ничего другого они по большому счету не умели. Все остальные партии были объявлены "врагами" и уничтожены, богатых и независимых крестьян объявили "кулаками" и начали высылать, а тех рабочих, кто хотел реального "советского" управления на заводах — быстро забирали в ОГПУ и обвиняли в "контрреволюции".

В СССР об этом никогда не писали — но к 1930-му году в стране фактически установилась диктатура и несвобода в десятки раз мощнее царской. Если в период 1905-1917 годов рабочие могли собираться, создавать стачечные комитеты, даже издавать собственные газеты и как-то иначе протестовать — то теперь любые протесты гасились на корню, "зачинщиков" высылали либо расстреливали, а в колхозы вернулось самое настоящее крепостное право.

Трудодни и советское крепостничество.

Система "трудодней" была внедрена в 1930 году, в период раннего сталинизма и проработала аж до 1966 года — затронув правление трех генсеков и несколько поколений крестьян. Заключалась эта система в том, что колхозникам перестали платить зарплату, вместо этого начисляя так назывемые "трудодни", система была крайне жестокой и чем-то напоминала систему учета в концлагерях. Человек работал на тяжелых физических работах в колхозе, а вместо оплаты за свой труд получал "палочку" в колхозную учетную книгу. Позже эти "палочки" могли быть обменяны на продукты, а могли и не быть, часть "трудодней" могли вычеркнуть за какие-нибудь мелкие провинности и так далее — к примеру, за "невыполнение норм" (чрезвычайно высоких) с людей удерживалась целая черверть трудодней.

Какой денежный эквивалент был у "трудодня"? В 1930-е годы в бедных колхозах один трудодень оценивался в 30 копеек — на эту сумму по итогу работы колхознику могли выдать, например, хлеба, зерна или шерсти. Как итог — всё это приводило к массовому голоду и невероятной бедности среди крестьян. Причём если при царе люди ещё могли как-то выживать, имея доход с собственного надела, то в СССР на приусадебное хозяйство были введены непомерные налоги — что ещё больше разоряло крестьян.

Разумеется, всё это приводило только к тому, что крестьяне массово бежали в города — бежали от этого рабства, голода и безысходности. Большевики решили, что дальше так не пойдёт, и с 1932 года фактически легализовали рабство — крестьянам перестали выдавать паспорта, и они лишишись ровно тех же прав, которых были лишены при крепостном праве — не могли свободно перемещаться, выбирать вид деятельности и прочее.

Аналогом "барина" в новом советском крепостничестве стал председатель колхоза — теперь он выдавал разрешение на то, что бы крестьянин мог куда-либо выехать из своей деревни, разрешение на учебу в том или ином учебном заведении, — в общем, полностью распоряжались судьбами крестьян и их детей. Молодежь всеми силами старалась убежать от колхозного рабства (например, мало кто возвращался в родной колхоз из армии), но удавалось это далеко не всем.

Что ещё интересно — из-за всеобщей нищеты в колхозах фактически не платили пенсии старикам. Формально она была — но часто составляла всего 2 рубля в месяц.

Чем всё закончилось?

А закончилось всё немного предсказуемо: сперва в 1959 году ввели "гарантированный минимум оплаты" — чтобы народ в колхозах совсем уж не умирал с голоду (как это часто случалось в конце 1940-х), затем в мае 1966 года было решено всё-таки отменить трудодни — введя гарантированное право на оплату труда. В этом же году колхозники начали получать паспорта — после почти 50 лет "власти рабочих и крестьян" коммунисты наконец-то признали право крестьян людьми зваться.

В годы Перестройки многие советские издания начали писать правду о том, что трудодни были лишь палочками в конторских книгах и отождествлялись с неоплачиваемым, рабским трудом, эту систему стали называть "ошибкой". В результате этой "ошибки" несколько поколений крестьян жили в фактическом рабстве, бесправии и нередко умирали от голода...

Впрочем, кое-где трудодни сохранились и сейчас — в непризнанной "ЛНР" на востоке Украины учёт работ в сельском хозяйстве ведется в тех самых трудоднях, которые впоследствии может быть будут обменяны на продуктовые наборы. Так что это очень хорошее место для всех поклонников СССР — можете туда переселяться и наслаждаться "тем самым величием". И ещё там наверное очень вкусное мороженое.