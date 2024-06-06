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Здоров'я

Хто їсть каші, той має менше шансів набрати зайву вагу

Світлана ФусСвітлана Фус

Хто їсть каші, той має менше шансів набрати зайву вагу
Хто їсть каші, той має менше шансів набрати зайву вагу

Скажу відразу: ті, хто їсть каші, мають менше шансів набрати зайву вагу. Та й проблем з травленням у любителів каш буде менше.

Сьогодні поговоримо про вівсянку.

Користь вівсянки, та й будь-якої каші, залежить від того, з чого вона приготовлена, тобто залежить від ступеня обробки крупи. І чим менше крупу обробили, подрібнили, тим більш корисною буде з неї каша.

У такій каші буде:

- більше клітковини, яка дає "бадьорість" нашому кишечнику і змушує працювати як годинник.

- пристойний відсоток білка. Приблизно третина тієї кількості, яка міститься у м'ясі. У приготовленій на воді вівсяній каші 3-4 г білка, а в приготовленому м'ясі - 13-14 г білка.

- велика кількість вітамінів і мікроелементів (фосфор, кальцій, магній, залізо).

- вуглеводів в повільно засвоюваній формі. Тому, з'ївши вранці миску вівсяної каші з цілісних зерен, ми забезпечимо собі стабільний рівень глюкози в крові і відчуття ситості на 4-5 годин. Глікемічний індекс каші з цільної крупи досить низький.

У той же час вівсяна каша з глибоко переробленого зерна має високий глікемічний індекс. Вона дає різке підвищення цукру крові відразу після їжі і помітне зниження години через дві. У вас швидко з'явиться відчуття голоду. Тому швидкорозчинну вівсянку з порційних пакетиків постарайтеся не їсти, навіть якщо ви дуже поспішаєте. Надовго вона не наситить. Туди доданий цукор, штучні ароматизатори, повно барвників, згущувачів та іншої хімії.

Білок вівсянки, та й і будь-якої іншої каші, неповноцінний за своїм амінокислотним складом. Тому з точки зору збалансованого харчування я рекомендую поєднувати її з якісними білковими продуктами як тваринного (молоко, сметана, сир, печінка, м'ясо, птиця, яйця), так і рослинного походження (гриби, горох, боби). Вони поповняться білками і зроблять набір амінокислот повноцінним.

Для тих, хто хвилюється за фігуру, скажу, що немає підстав для тривоги з приводу високої калорійності. Калорійність 100 г готової вівсяної каші на воді - близько 100 ккал.

І пам'ятаємо - найкорисніша "повільна" каша з подрібненої вівсяної крупи і цілісна плющена вівсянка. Використовуйте цільні пластівці не тільки для приготування каші, але і для супів, запіканок, десертів.

Будьте здорові і смачного!

Джерело:facebook.com

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