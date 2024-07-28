Яку процедуру потрібно зробити в повний місяць

У повний місяць загострюється зазвичай все: порушується сон і харчові звички, з'являються психоемоційні гойдалки (у дітей це особливо сильно виражено), проявляють себе хронічні захворювання. Помічали за собою?

Люди з психічними захворюваннями нерідко входять у фазу загострення. У повний місяць за статистикою відбувається більше вбивств, самогубств.

Далі текст мовою оригіналу

Как так луна влияет на нас? Многого мы не знаем, но в чем я точно убеждена, так это во взаимосвязи полнолуния, паразитов и нашей реакции на последних.

Все паразиты (гельминты, бактерии, дрожжевые инфекции, а по опыту и вирусная активность) живут по лунному календарю. Они ведь обитают, активничают в жидкой среде (кровь, лимфа, слизь), которая управляется Луной. В иное время они пребывают в состоянии полупокоя с замедленным обменом веществ. А в полнолуние их деятельность активизируется. Они становятся более подвижными, восприимчивыми, много едят, размножаются и много выделяют. Ученые из США проводили когда-то исследования, где доказали, что паразиты начинают активную фазу жизни и размножения именно в период полнолуния. За этот период паразиты способны воспроизводить в 2 раза больше себе подобных.

Из-за этого обостряются все патологические процессы в нашем организме и, в особенности, детском организме. Необычное поведение детей в период полнолуния – беспричинно плохое настроение и беспокойный сон, неконтролируемые всплески в поведении, непонятные проблемы с самочувствием или боль в животе, появление непонятных пятен или высыпаний – симптомы на которые надо обязательно обратить внимание и сдать анализы на гельминтов. Иногда ведь это списывают просто на психологическое влияние фазы Луны.

Кстати, удивлю вас сейчас:) Лунатизм исчезал у моих пациентов, которые проходили полноценный антипаразитарный курс. И у детей, и у взрослых такое явление наблюдала! Для меня это прям очень интересное открытие было, что и тут гельминты рулят сознанием человека.

Анализы на глисты и других паразитов следует сдавать именно в полнолуние, когда они наиболее активны и даже самые сложные их формы обнаружить существенно проще. В новолуние искать гельмины бесполезно –считается, что именно в полнолуние идет выброс яиц гельминтов.