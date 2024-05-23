Який корм більше підходить котам - сухий чи вологий

Вибір корму для кота – це відповідальне завдання, адже від цього залежить здоров'я та самопочуття улюбленця. На ринку представлено безліч варіантів, як сухих, так і вологих, що часто ставить власників у глухий кут. Який же корм краще? Давайте розберемося разом з ветеринаром.

Ветеринари з Pet Md рекомендують обирати корм, який буде зручним у використанні та подобатися коту.

Натуральний чи сухий корм?

Звичайно, домашня їжа – найкращий варіант для кота. Ви можете контролювати якість інгредієнтів та готувати їжу з урахуванням потреб та особливостей улюбленця. Це особливо важливо для тварин з алергією або непереносимістю. Ветеринарка Дженніфер Коутс зазначає, що сьогодні існують якісні сухі корми, які не поступаються домашній їжі. Важливо обирати органічні корми без консервантів, барвників та ароматизаторів, що містять лише натуральні компоненти.

Преміальні ветеринарні корми виготовляються з дотриманням усіх стандартів якості, що гарантує відсутність перехресного забруднення, яке може призвести до загострення захворювань.

Як досягти збалансованого харчування?

Годуючи кота натуральною їжею, важливо подбати про збалансованість раціону. Нестача або надлишок поживних речовин може призвести до проблем зі здоров'ям.

Тому рекомендується готувати їжу за рецептами, схваленими ветеринаром. Фахівець допоможе розробити раціон, який буде враховувати вік, стать, вагу, а також можливі захворювання кота. Сухий корм має перевагу в простоті зберігання та використання. Він може залишатися в мисці протягом дня, не псуючись. Це дозволяє коту їсти невеликими порціями протягом дня, навіть коли власника немає вдома.

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Правильно підібраний сухий корм також сприяє здоров'ю зубів кота. Абразивні гранули допомагають зменшити зубний наліт. Розмір та форма гранул можуть відрізнятися залежно від віку та породи тварини.

Важливо, щоб у кота завжди був доступ до чистої питної води.

Сухий чи вологий корм?

Ветеринари вважають, що вологий корм з пакетиків – це більше ласощі, а не повноцінне харчування. Його можна використовувати як доповнення до сухого корму для збалансування раціону. Якщо кіт не любить вологий корм, можна його не давати. Сухий корм – це основа кошачого раціону. Важливо, щоб кіт пив достатньо води протягом дня. Якщо ви використовуєте вологий корм, обирайте його з тієї ж лінійки, що й сухий.

Пам'ятайте, що найкращий корм для вашого кота – це той, який він їсть з задоволенням і який відповідає його потребам.

Звертайтеся до ветеринара за консультацією, щоб підібрати оптимальний раціон для вашого улюбленця.

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