Які продукти не можна їсти на ніч: не зможете заснути

Ви здивуєтесь, але для хорошого якісного сну потрібні зовсім не снодійні ліки, а… правильно підібране харчування. Справа в тому, що наш організм - це досконала саморегульована система, в якій всі органи та процеси так чи інакше пов'язані між собою. Отже, як це не дивно звучить, шлунково-кишковий тракт людини напряму пов'язаний з центральною нервовою системою та ще й до того є двонаправленою системою. Тобто, наші нерви залежать від нашого кишківника і навпаки.

Можливо, ви помічали, що втрачаєте апетит, коли нервуєте? І звісно ж ваш настрій та стан змінюється від тієї чи іншої їжі - взяти, наприклад, каву або шоколад.

Як воно працює? Шлунково-кишковий тракт може впливати на центральну нервову систему по-різному: гальмувати іі або збуджувати, оскільки нервові волокна розташовані навколо всієї травної системи та мають найбільше кров'яне русло. Якщо ви щойно поїли або навпаки давно не їли, якщо ви з'їли щось шкідливе або навпаки корисне, наш кишківник через кров одразу "звітує" та подає сигнали в мозок, щоби налаштувати наше тіло і підготувати до відповідних наслідків. Недарма кажуть, що кишківник – це наш перший мозок, так званий "ентеральний" мозок.

Отже, для гарного здорового сну вам потрібно вживати окремі продукти - наприклад, замінити снодійне можна м'ясом кролика або індички, палтусом, лососем, фореллю, скумбрією, лангустом, восьминогом, креветкою, омаром, раком, устрицею та гребінцями. Якщо вже досить пізно, варто замінити вечерю жменькою грецьких горіхів чи мигдалю або ж клаптиком сиру - завдяки наявності магнію у складі ці продукти сприяють заспокоєнню нервової системи людини, знімають стрес та втому, нормалізують сон.

Ще одне важливе правило щодо нормалізації вашого сну - не переїдати на ніч. Інакше поки ви будете відпочивати, ваша шлунково-кишкова система буде надмірно працювати, перетравлюючи це все. В цьому випадку ваш сон буде переривчастим, важким, ще й з нічними кошмарами, а зранку ви прокинетесь втомленим і млявим.

Деякі продукти взагалі не рекомендовано їсти на вечерю, і справа тут не в сантиметрах на талії, а в безсонні та інших розладах сну. Справа в тому, що активна стимуляція кишківника "неправильною" їжею перед сном може викликати складнощі із засинанням, провокувати нічні пробудження та ранній підйом, тобто порушувати наш сон. Тому, щоби не провокувати проблеми зі сном, варто виключити певні стимулятори "драйву" нервової системи, які викликають активність.

Отже, викресліть з вашого вечірнього раціону такі продукти, якщо ваш сон та здоров'я для вас дійсно важливі:

1. Жарена картопля. Ця крахмалиста іжа і так не найкорисніша, навіть якщо ви приготуєте її вдома самі на якісній олії (не секрет, що в кафе і ресторанах, а тим більше фастфудах на цій же самій олії до вас приготували ще багато порцій картоплі). Але варто знати, що смажена картопля провокує нетравлення шлунку, відчуття важкості, а це, в свою чергу, не дасть вам спокійно заснути. Через вміст крахмалистих речовин в картоплі у людини може підвищуватися рівень цукру в крові. Чим це шкідливо? Справа в тому, що у передранкові години (з 4:00 приблизно) в організмі наступає "ефект світанку", коли рівень цукру підвищується автоматично. Якщо ж рівень цукру і до того вже був високий, це викликає поверхневий сон у другій половині ночі, прокидання перед світанком та пробудження до будильника з неможливістю знову заснути.

2. Помідори. Ці нібито безобідні і корисні овочі містять амінокислоту тирамін, яка підвищує тонус м'язів, збуджує нервову систему, а також може провокувати головний біль. Наслідком може стати тривале важке засинання і людина не буде здатна заснути у стані збудження.

3. Кофеїновмісні продукти. Багато продуктів містить кофеїн, про що людина може не здогадуватися. Це морозиво, десерти, газовані напої, чаї, шоколад, звісно. Такі продукти порушують глибоку стадію сну (N-Rem) та зменшують тривалість швидкого сну, яка важлива для психічного відновлення

4. Цитрусові. Сік цитрусових може порушити кислотний баланс, спровокувати кислотний рефлюкс. Внаслідок цього в організмі людини виникає надмірне газоутворення, що викликає дискомфорт перебування на рівній поверхні – тобто в ліжку.

5. Квасоля. Це важка їжа, яка провокує надмірну роботу ШКТ та метеоризм. Активна робота травлення вночі катастрофічно знижує ефективність сну, що не дає можливості здійснити основну функцію сну – відновлення організму. Адже під час сну відбувається регенерація клітин внутрішніх органів, а після вживання квасолі ваш організм буде зайнятий перетравленням важкої їжі і аж ніяк не відновленням сил.