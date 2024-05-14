Як вибрати гарний чай

Чай багато в чому схожий на вино. Для вирощування чайних кущів, як і для винограду, головну роль відіграють клімат та ґрунт. Найвідоміші чайні країни – Китай, Шрі-Ланка, Кенія, Індія.

Далі текст мовою оригіналу

Премиальные чаи, как и дорогие вина, имеют названия, контролируемые по происхождению. Дарджилинг, Ассам, Кения Милима – эти и другие премиальные чаи восхищают своим вкусом и ароматом и ценятся очень дорого.

Лучшие сорта выращивают на высокогорье. Ведь именно высоко в горах чайный лист растет медленно, и экстрактивные вещества в нем накапливаются в более высоких концентрациях.

Чем ближе к почке, тем меньше и ценнее чайный лист. Именно чайные почки - типсы - придают чаю его чарущчий аромат, тонкий богатый вкус.

Самые дорогие чаи изготавливают исключительно вручную, а сбор почек и листьев происходит в строго определенное время года. Для некоторых сортов имеет значение даже время суток.

Как выбрать хороший чай

Во-первых, как и любой продукт, чай высокого качества не может быть слишком дешевым. Во-вторых, обращайте внимание на бренд. А самый очевидный способ понять, насколько чай хорош, - купить и протестировать вкус самому. Это не настолько дорого, чтобы отказывать себе в любопытстве исследователя!

Чай: пакетик или насыпной?

Чай в пакетиках не означает "плохой" чай. Чай низкого сорта тоже может быть рассыпным! При выборе чая всегда обращайте внимание на сорт. Чай высшего сорта в пакетиках – это часто специально измельченный чайный лист для удобной упаковки. Ведь пакетики – это быстро и удобно! И даже в стране, самой требовательной в мире к качеству чая, - в Англии, - чай в пакетиках пьют повсеместно.

Сейчас появляется в продаже также чай в пирамидках, - это потрясающее изобретение! Крупные листья чая, часто с вкусовыми добавками – ягоды, цветы, кусочки фруктов, - легко завариваются в пирамидке. То есть, пирамидка совмещает простоту и удобство заваривания и очарование листового чая: в нем и более крупный, чем в пакетике, чай, и целые ягоды, и лепестки цветов.

Еще один из распространенных мифов: если чай быстро заваривается – значит, в него добавлены красители. Это не так! Никто не добавляет красители в чай, наверное, ни один производитель в мире! Ведь в этом никакого смысла. Чай и сам великолепно отдает цвет. Натуральный красящий пимент в чае настолько силен, что чай даже используют (до сих пор!) как органический краситель.

Вот вам и объяснение, почему чай в пакетиках заваривается очень быстро. Ведь в пакетиках чайный лист мелкий, и быстрее отдает красящие вещества.

И, кстати, такой же эффект и у ягодного чая, и у чая каркаде. Ведь никто не удивляется, если случайно уронит клубнику или вишню на белую блузку, и одежда сразу окрасится в красный цвет! Поэтому ягодный и цветочный чай тоже будут отдавать свой цвет напитку, никакого волшебства и никакой химии в этом нет.

Еще одно заблуждение: крупнолистовой чай – это качественный чай. Однако это не всегда так. Есть исключительно вкусные чаи среднелистовые. И есть крупнолистовые чаи невысокого качества. Поэтому всегда стоит смотреть на сорт чая, - это указано на упаковке. А если такого указания нет – лучше не покупать этот продукт, а поискать чай, на упаковке которого есть вся необходимая информация, в том числе и указан сорт чая.

Чай – это тот продукт, который стоит покупать только высшего сорта. Чай первого сорта уже отличается по качеству.

Как правильно заваривать чай

На большинстве упаковок чая указана информация о способе и времени заваривания. Но не все понимают, что после того, как время вышло, заварку или пакетик нужно выбросить! Это очень важно. Если заварку держать в чашке дольше, вкус чая может ухудшится, - например, начнет горчить.

И самое-самое важное: пейте всегда лишь свежезаваренный чай. Не стоит держать заварку на столе целый день: такой напиток уже имеет мало общего с вкусным, ароматным чаем! Приятного всем чаепития!