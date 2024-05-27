Як виховати в дитині лідера: поради

Для виховання дитини-лідера потрібний особливий підхід. Мало помічати його соціальну активність та організаторські здібності. Потрібно ще й розвивати їх. При цьому не перегнути ціпок, щоб лідерство не стало синонімом егоцентризму.

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Расскажем, кто такой настоящий лидер в детском коллективе, и дадим советы по формированию лидерских качеств у ребенка.

Кто такой лидер

Слово "лидер" имеет ряд устойчивых ассоциаций. На ум приходит руководитель компании, глава организации. Но в широком смысле лидер — это человек, к чьему мнению прислушиваются окружающие. Волевой, целеустремленный, не боящийся брать на себя ответственность за поступки и решения.

В детских коллективах лидер проявляется себя точно так же: он устанавливает правила игры и следит за их соблюдением, принимает и исключает участников. Остальные дети подчиняются лидеру, подсознательно чувствуя его неформальную власть.

Лидерские качества формируются именно в детстве. Пообщайтесь с родителями статусного человека, который многого добился в жизни. Наверняка он демонстрировал задатки лидера еще в песочнице, а потом подтверждал свой статус во всех детских коллективах, в которых состоял в разные годы жизни.

Отличительные черты лидера

Если вы хотите воспитать ребенка лидером, для начала стоит разобраться с характерными чертами этого типа личности. Настоящий лидер — это человек, который:

стремится управлять ситуацией и вовлеченными в нее людьми;

умеет убеждать окружающих, мягко склонять к своему мнению;

выдает четкие и понятные инструкции, всегда знает, что нужно делать;

виртуозно коммуницирует с разными людьми, умеет найти подход к каждому;

может воздействовать на людей с помощью эмоциональных образов, никого не оставляет равнодушным к своей личности (вызывает как позитив, так и негатив);

находит нетривиальные способы решения проблем, берет на себя ответственность за результат.

Виды лидерства в детских коллективах

Существует несколько типов лидеров в детских коллективах. А именно:

Организаторы. Они распределяют роли в играх, собирают локальные группы для определенных целей, ставят задачи и контролируют их выполнение. Активисты. Проявляют личную инициативу, всегда готовы действовать. Такие дети — звезды на утренниках и первые помощники воспитателей/учителей. Бунтари. Это лидеры со знаком "-". Фонтанируют идеями, подчас совершенно сумасшедшими. Тем не менее всегда находят сторонников, что еще более подкрепляет их желание идти против установленных правил. Покровители. Это лидеры в небольших группах детей. Как правило, покровитель находит себе 1-2 друзей из тех, кто по каким-то причинам не влился в компанию остальных детей.

Можно ли стать лидером

Существует два противоположных мнения на этот счет. Суть одного — лидером нужно родиться. Суть второго — лидерские качества можно воспитать. Истина где-то посредине, поскольку оба этих утверждения не противоречат друг другу.

Да, определенные люди рождаются с навыками лидера. Двухлетний кроха, подчиняющий своей воле других (зачастую даже старших) детей мгновенно удостаивается звания лидера. Если не подавлять эти проявления, то лидерские качества у такого ребенка будут со временем только крепнуть.

В то же время тихий, спокойный ребенок, привыкший к подчинению и конформизму, может стать ситуативным лидером. Например, если никто другой не изъявил желания возглавить процесс. Такие ситуации могут стать толчком для развития лидерских качеств.

Ребенок-лидер и родители

Приятно осознавать, что твой ребенок лидер. Но могут ли ужиться в одной семье два лидера (ребенок + родитель)? А что если их не два, а три (ребенок + оба родителя)?

Опасность такой конфигурации в том, что могут возникнуть соревнования — кто кого. Лидерские качества родителей будут выражаться в подавлении ребенка. Но он не сможет беспрекословно подчиняться. Будет конкуренция, а после — конфронтация, открытый бунт, нервный срыв или куда хуже.

Здесь поможет выстраивание родительского авторитета. Как ни крути, ответственность за несовершеннолетнего ребенка несут именно родители. Соответственно, решающее слово должно быть за ними. Чтобы малыш не воспринимал установленные правила или запреты, как посягательство на свои границы, обсуждайте и аргументируйте принятые решения.

Интересуйтесь мнением ребенка, по возможности учитывайте его. Давайте ему право выбора и немного свободы в принятии собственных решений.

Что делать, когда ребенок настаивает на своем

Родителям нужно быть последовательными. Если вы что-то запретили, не стоит поддаваться на торги и манипуляции. Чутко следите за гранью, которая разделяет умение чего-то добиваться и нездоровый напор.

Развивайте в ребенке-лидере чувство командного духа.

Он должен понимать, что лидер — не тот, кто перетягивает одеяло на себя или пользуется достижениями других людей. Настоящий лидер добивается поставленных целей благодаря правильной организации командной работы.

Способствуйте реализации лидерских качеств ребенка в детских коллективах — в классе, спортивной команде, группе единомышленников.

Научитесь правильно критиковать — продуктивно, без посягательств на достоинства ребенка. Любые ошибки превращайте в уроки, а неудачи — полезный опыт.