Як умовити чоловіка виконувати ваші прохання: дієві способи

Жінці хочеться бачити поряд із собою сильного та незалежного чоловіка, але при цьому він завжди повинен бути готовий виконати будь-яке її прохання та побажання. Чи поєднуються ці якості в одній особистості? Частіше ні, ніж так. Але є тонкощі. Ми розповімо, як переконати чоловіка за допомогою дієвих методів, не вдаючись при цьому до шантажу та провокацій.

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Как уговорить мужа выполнить ваши просьбы: 5 способов

Научитесь просить так, чтобы вас слышали, понимали, благодарите за малейшую поддержку. Не нужно гадать — как уговорить мужа, потому что он не двухлетний ребёнок, который хочет мультики вместо сна. Ваш муж — взрослый самостоятельный человек, который способен действовать по своему желанию, помогать вам без угроз и манипуляций. Есть несколько способов, которые мы опишем ниже.

Перестаньте усложнять

Иногда женщине сложно просто попросить. Её внутренний голос подсказывает, что нужно подыскать правильную формулировку, использовать приёмы ненавязчивой манипуляции, чтобы склонить мужчину на свою сторону. Да и соцсети пестрят постами, что нужно внушить любимому желание помочь вопреки его собственной воле.

А не лучше ли упростить всё и определиться с желанием: вы хотите больше свободного времени, новые сапожки или в отпуск?

Скажите откровенно

Иногда в ход вступают намёки. Они ещё больше сбивают с толку, а женщина тратит уйму времени и нервов, чтобы убедить мужчину.

Не надейтесь, что он прочитает ваши мысли или уловит интонацию в голосе — скажите откровенно, какой именно помощи вы от него хотите. Мужчины мыслят рационально, поэтому чем чётче вы озвучите вашу просьбу — тем более понятна она будет мужу.

Смените гнев на милость

Ни приказной тон, ни слово "должен" не заставят супруга добровольно и с радостью выполнять ваши поручения. Агрессия не поможет убедить мужчину, а вот разговор по душам расположит к эмоциональной близости.

Вы не поверите, насколько сильно может измениться мужское поведение, если вы пересмотрите своё отношение к супругу. Конечно, это произойдет не сразу, ведь если до сих пор вы использовали шантаж или упрёки, чтобы добиться желаемого, то резкая смена настроения только насторожит.

Мужчине важно чувствовать себя защитником и главой семейства.

Все свои победы он готов совершать ради той, которая рядом с ним. Позвольте ему чувствовать вашу поддержку, веру в его силы, тогда он будет заботиться о вас без напоминаний.

Благодарите

"Подождите, но он же ещё ничего не сделал". Верно, может вашу просьбу и не выполнил. Пока. Но разве он не заслужил благодарности за что-то другое? Вспомните, чем он порадовал вас в последнее время: встретил с работы, приготовил ужин, принёс кусочек торта?

Не ограничивайтесь сухим "спасибо". Расскажите, что вы почувствовали в тот момент. Как тепло вам стало на душе, поэтому весь день вы провели в приподнятом настроении. Замечайте даже мелочи: "мне приятно, что ты со мной смотришь мой любимый фильм", "спасибо, родной, что напомнил взять зонт, благодаря тебе я сегодня не промокла", "здорово, что ты купил мои любимые конфеты".

Окутайте заботой

Пока вы решаете, как уговорить мужчину — не забудьте поинтересоваться, как прошёл его день. Выслушайте супруга, поддержите. Вы скажете, что он игнорирует ваши просьбы, а вы ещё и должны ему помогать? Но это так и работает: только имея положительный заряд внутри, можно с радостью оказывать помощь другому.

Наше естество не альтруистично: мы хотим принимать заботу, а уже потом её отдавать. Попробуйте сначала сделать шаг к нему.

Помните, что просить о помощи — это признак зрелой личности, которая здраво оценивает своё время и ресурсы. Вы можете надеяться на то, что мужчина подстрахует, когда в этом будет необходимость. Просто создайте для него такие условия, чтобы он хотел вам помогать без напоминаний и упрёков.