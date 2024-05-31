Як позначається покарання у дитинстві на доросле життя

Одвічне питання, яким задається батько: "Карати треба чи ні дитині?"

Давайте розумітися!

Караючи батько має благу мету, щоб дитина усвідомила поганість свого вчинку, понесла відповідальність і більше так не чинила.

Далі текст мовою оригіналу

Что происходит на самом деле?

Наказание родителем ребёнка скрывает в себе проявления взрослой беспомощности, разочарования. Это не плохо и не хорошо. Так есть.

Но что получаем?

Если наказываем за реальный проступок, важно выбрать не насильственную (физически, эмоционально) форму наказания.

А вот несправедливые наказания очень токсичны для формирования личности ребёнка. Они развивают в личности не осознание и исправление, а жертвенность, либо делают ребёнка самого "насильником". Он будет вымещать свою злость на других детях, братьях, сёстрах.

В первом случае ребёнок использует позицию жертвы. Он не хочет уподобляться своим родителям и верит, что никогда не будет такой как они. Но его жертвенная, она же мазохисткая модель поведения, провоцирует окружающих на насилие в его адрес.

Во втором случае, ребёнок будет вымещать свою злость на других детях, а во взрослом возрасте на близких людях. Жажда мести будет его спутником.

КАК НУЖНО?

Для начала нужно разобраться почему ребёнок делает это, что за этим стоит. Возможно таким образом он привлекает вообще внимание, ему нужен ваш эмоциональный отклик, даже негативный. Значит ему не хватает эмоционального контакта с вами.

Возможно ему важно это делать для чего-то! Тогда нужно обсудить альтернативу, найти приемлемую форму. Обозначить границы. Разделить чувства ребёнка.