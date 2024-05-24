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Соціум

Як правильно мити полуницю та чому однієї лише води недостаньо

Ціхоцька Марія

Як правильно мити полуницю та чому однієї лише води недостаньо
Багато людей вважають, що миття полуниці з содою допомагає краще очистити ягоди

Сезон полуниці у розпалі, а разом з ним виникають питання про те, як правильно помити цю ніжну ягоду, щоб позбутися бруду, бактерій та хімікатів. Багато людей вважають, що миття полуниці з содою допомагає краще очистити ягоди. Насправді, замочування полуниці в содовому розчині дійсно може бути більш ефективним, ніж просто промивання під проточною водою. Про це пише Главред.

Ось як правильно помити полуницю з содою:

  1. Приготуйте розчин: У глибокій мисці або тазі розчиніть 1 чайну ложку харчової соди на 1 літр води.
  2. Замочіть полуницю: Покладіть ягоди в содовий розчин на 5-10 хвилин.
  3. Промийте: Ретельно промийте полуницю під проточною водою, щоб видалити залишки соди.
  4. Просушіть: Розкладіть ягоди на чистому рушнику, щоб вони просохли.

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Важливо:

  • Не тримайте полуницю в содовому розчині занадто довго, адже це може пошкодити її ніжний смак.
  • Не використовуйте занадто багато соди, адже це може зробити ягоди несмачними.
  • Після миття полуниці не рекомендується її зберігати в холодильнику, адже вона швидко втратить свій аромат і смак.

Альтернативні способи миття полуниці:

  • Просто промийте під проточною водою: Це найпростіший спосіб, але він не такий ефективний, як миття з содою.
  • Замочіть у воді з оцтом: Додайте 1 столову ложку яблучного оцту на 1 літр води. Замочіть полуницю на 5 хвилин, потім промийте під проточною водою.
  • Використовуйте спеціальний миючий засіб для фруктів: На ринку існують спеціальні миючі засоби для фруктів та овочів, які допоможуть очистити полуницю від бруду та хімікатів.

Пам'ятайте:

Найголовніше - це мити полуницю перед вживанням, щоб позбутися бруду, бактерій та хімікатів. Ви можете використовувати будь-який з перерахованих вище методів, який вам більше подобається.

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