Як допомогти травленню при стресі

Допомога травленню в стресі.

Скажу так: допомагати треба.

Як мінімум, їсти ритмічно (3 рази) та посилювати секрецію травних залоз, їсти чи інколи приймати ферменти, навіть інколи так. Бо знижується вироблення ферментів шлунка, підшлункової, жовчі - завжди. І тут вже майже все одно що ви їсте.

••• під час стресу активується симпатичний відділ нервової системи, все спрямоване на "боротьбу чи втечу", а ось діяльність ШКТ – майже вимикається за необхідністю.

••• ентеральна нервова система сильно уповільнює перистальтику, може виникати здуття.

••• людина в такому стані починає прийом їжі, у неї не буде нормального травлення та засвоєння поживних речовин.

Є 2 варіанти поведінки травлення, коли несеться, залежно від особливостей нервової системи:

Посилюється перистальтика, через активацію симпатики, і ви як пташка - все проходить транзитом,

Або перистальтика зупиняється, і ви відчуваєте тяжкість після їжі, переповненість, що не дивно, адже секреція знизилася. Здуття.

Якщо ви у довгому стресі, потрібно допомагати травленню.

Що робимо, любі:

слина! Просто почніть жувати. По-перше, в слині ВЖЕ є ферменти, по-друге, ви полегшите роботу шлунка та підшлункової

не нервуйте під час їжі! Розслабтеся під час їжі, хоча знаю що складно. Вдих видих і ці 15 хвилин - спокійно

обирайте їжу з високим вмістом природних травних ферментів.

Ківі

Джерело купи травних ферментів, зокрема протеази актинідаїн. Цей фермент допомагає перетравлювати білки потужно.

Ананас

Та сама група травних ферментів під назвою бромелайн. Теж про білки, часто є в підтримці при алергічних реакціях.

Квашена капуста

Ферменти + є пробіотичною їжею. Пара правил: 1) без цукру 2) сира ферментована, бо температурно оброблена дезактивує ферменти.

Кімчі

Мікс роду Bacillus, які виробляють протеази, ліпази та амілази - перетравлює білки, жири та вуглеводи відповідно.

Імбир

Імбир містить протеазу зінгібаїн, яка розщеплює білки на кеглинки.

Кефір та йогурт

Містять багато, включаючи ліпазу, протеази та лактазу. Але є але) якість молока важлива.

Ще:

паростки!

чорні ягоди

ароматна зелень

місо

Ферменти з БАД чи аптеки краще перепитати в фахівця, але в стані капець - пити.