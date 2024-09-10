Як не впасти в осінню нудьгу

З властивим мені оптимізмом починаю потихеньку готуватися до справжньої осені з її мінливою погодою, холодними ночами та уривками сонечка на горизонті. Про те, як зробити цей перехід максимально комфортним і не впасти в осінню нудьгу хочу сьогодні з вами поділитися.

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Все, что заряжает

Во-первых, позаботьтесь о постоянном пополнении своего организма всеми ему необходимыми витаминами и микроэлементами. Только так вы будете чувствовать себя бодро. Ведь ослабленный иммунитет провоцирует желание организма уйти в сон и восстановить силы, чтобы бороться с атакой вирусов и простудными заболеваниями, наиболее активными в данное время года.

Для этого не плохо было бы еще летом сделать запасы замороженных ягод малины, клубники, смородины, вишни; засушить витаминные травяные сборы (листья той же малины, клубники и смородины, например), затоварить подвал/чердак/коморку медом от пасечника, которому доверяете и т.д. Но если этого не сделали, тоже не беда, все успеете и сейчас, но немного в другом русле.

Основная наша цель осенью – восполнять запасы витамина С, ведь если вы в течение всего лета отдавали предпочтение свежим фруктам, овощам и зелени, то запасов базовых витаминов вам должно хватить как минимум до весны. Но вот водорастворимые витамины, такие, например, как витамин С, спасающий нас от простудных заболеваний и атак вирусов в холодное время года, желательно постоянно пополнять.

Для этого я рекомендую:

пить лимонную (на стакан теплой воды выжать сок ¼ лимона) или медовую (в стакан теплой воды добавить 1 ч.л. меда) воду по утрам натощак, можно кстати их чередовать;

сделать витаминную смесь из перемолотых и залитых медом кураги, изюма, чернослива и лимона (только все это отмочите в теплой воде минут 15 перед резкой) и каждый день съедать по 1-2 ч.л.;

добавить в свой ежедневный рацион любые цитрусовые, плюс яблоки, топинамбур, имбирь, отвар шиповника и конечно же кладезь витамина С – квашеную капусту.

Все, что светит и греет

Помимо бодрящих наш иммунитет продуктов осенью также не хватает яркого света и тепла.

Дефицит солнечного света, например, влияет на выработку серотонина – гормона, ответственного за радость и счастье, отсюда и хандра в межсезонье. Старайтесь ловить каждые солнечные лучи на небосклоне, больше проводя времени на свежем воздухе в хорошую погоду, работайте у большого окна и запаситесь для долгих вечеров лампой дневного света. Кстати, неплохо бы эти самые окна помыть от летней пыли, а люстры протереть и заменить все тусклые лампочки на новые и яркие.

На отсутствие же тепла наш организм реагирует желанием уснуть и согреться, отсюда постоянный недосып и сопровождающее его чувство "разбитого корыта". Поэтому стоит уже сейчас позаботиться не только о комфортной теплой одежде (достать, почистить, постирать, прикупить), но и о герметичности окон и дверей (утеплить в случае необходимости), а также работоспособности радиаторов.

Все, что радует и вдохновляет

Ну и конечно же во избежание даже намеков на хандру стоит каждый день делать что-то, что поднимает вам настроение, радует и заряжает на новые подвиги.

Для меня например – это любимые виды спорта, полёты в пружинящей Kangoo-обуви или игра с достойными соперниками в бадминтон отлично не только согревают, но и заряжают энергией на весь день. Для вас это могут быть силовые тренировки в зале либо захватывающие дух домочадцев танцы перед телевизором, да все что приносит радость и заставляет шевелиться ваше тело.

Помимо активностей осенью очень желательно периодически баловать себя приятными расслабляющими процедурами, например, теплой ванной с маслами при свечах.

Также важно запастись теплыми книгами и фильмами, которые будут согревать вас холодными вечерами. Составить свой плейлист осенней музыки. Прикупить вкуснейших травяных чаев, какао, горячего шоколада. На выходных можно баловать себя и чем-то погорячее: глинтвейном, например.

Запаситесь теплыми мимимишностями – прикупите пару вязаных или пушистых милых носочков, достаньте/свяжите/купите (нужное подчеркнуть) яркий теплый плед и т.д. Заведите кота, в конце концов или другого домашнего питомца, который будет согревать и радовать вас не только совей любовью, но еще и теплой шубкой, сопровождая все это активным мурчанием.

Вот прям сейчас пишу эти строки и балдею, вспоминая свои далекие беззаботные вечера с котом в ногах и захватывающей книгой в руках. Ну ведь действительно осень – не повод хандрить. Осень – это отличная пора, со своими прелестями и многогранностью.