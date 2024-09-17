Як налагодити стосунки з підлітком: дієві поради

"Ти знову спізнився, я ж просила прийти додому раніше!", "Ти серйозно збираєшся це вдягнути? Кошмар який!", "Скільки можна, у всіх діти як діти, а ти..."

Чи знайомі вам ці фрази? Можливо, ви часто кажете це своїй дитині. Або постійно у юності чули від батьків. Проблема підліткового віку виникла не тут і зараз. Десять із десяти батьків скажуть вам, що мали труднощі з дитиною в цей період. Звичайно, можна змиритися і почекати років шість-сім, поки буря вляжеться. А можна повернути гармонію та мир у сім'ю вже сьогодні. Як налагодити стосунки з дитиною підлітком - читайте далі.

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Трудности перехода

По данным исследований, проведённых психологами Калифорнийского университета в Риверсайде, главная причина сложностей — недопонимание. В конфликтной ситуации подростки видят реакцию родителей более резкой и негативной, чем на самом деле. В то же время родители считают себя великодушнее и заботливее, чем есть. Неспособность понять друг друга — следствие более глубоких причин. Рассмотрим их подробнее.

Причины негативного поведения подростка:

с 11-12 лет в организме ребёнка происходит мощная гормональная перестройка. Подросток переживает сильные эмоции, которые ещё не в состоянии контролировать. Родители же не знают, как правильно реагировать на частые перепады настроения;

подросток ищет своё место в жизни, старается быть независимым. Поэтому часто игнорирует ограничения и рамки, установленные родителями;

подросток не уверен в себе и зависит от мнения окружающих. С одной стороны, он считает себя "не таким, как все", с другой — ищет понимания и признания среди сверстников;

в этом возрасте развивается склонность к критическому мышлению. И вот уже подросток, с присущим ему максимализмом, ставит под сомнение ваше мнение и советы;

небольшой жизненный опыт не позволяет подростку эффективно выйти из конфликтной ситуации. Поэтому в ответ на ваши требования он бунтует и проявляет агрессию.

Ошибки родителей:

они не готовы признать во вчерашнем ребёнке личность, у которой есть своё мнение. Причём часто в корне отличающееся от их собственного;

они не сформировали доверительные отношения с подростком в более раннем возрасте или по какой-то причине утратили их;

у них нет достаточного авторитета в глазах подростка, потому что они сами себе противоречат и не выполняют обещания;

они требуют, чтобы подросток был с ними открытым и откровенным. Но часто не готовы к такой откровенности и реагируют на неё неадекватно;

они в целом не задуются вопросом как наладить отношения с подростком.

Начните создавать новые привычки прямо сейчас

Попытайтесь вспомнить: часто ли вы говорите ребёнку, что любите его? А как часто вы критикуете, делаете замечания и высказываете своё авторитетное мнение? Учёные из Университета Пенсильвании провели исследование и пришли к неутешительным выводам: даже заботливые и любящие родители говорят ребёнку в два раза больше негативных фраз, чем позитивных. При этом они уверены, что действуют из лучших побуждений.

Пора срочно исправлять ситуацию! Ваша задача — создать в доме атмосферу любви, доверия и понимания. Подросток должен твёрдо знать: здесь он найдёт поддержку, что бы ни случилось. Предлагаем семь простых шагов, которые помогут вам наладить отношения с подростком.

Действуйте!

✓ Любви много не бывает. Вы точно знаете, что любите своего ребёнка. А знает ли об этом ваш сын или дочь? Или думает, что вы любили его только в детстве? Напоминайте о своей любви каждый день! Пусть она будет стабильной и безусловной. Вы любите, даже если не согласны с мнением подростка или недовольны его поведением. Подросток должен чётко осознавать: "Даже если мама расстроена, она всё равно любит меня". О любви бывает сложно говорить, особенно, если вы не слышали этих слов от родителей в детстве. Вместо "Я люблю тебя" говорите:

я восхищаюсь тобой;

я горжусь тобой;

я счастлив(а), когда ты рядом;

я тебя обожаю.

Сначала ребёнок может смущаться или никак не реагировать на ваши слова. Не оставляйте попыток. Попробуйте каждый день в течение недели признаваться в любви своему ребёнку. И увидите, как изменятся ваши отношения.

✓ Хвалите умеючи. Избегайте фраз типа: "Ты молодец, но в следующий раз старайся лучше". Похвала такого рода развивает у подростка синдром перфекциониста и отбивает желание вообще что-либо делать. Похвала должна быть:

искренней. Не старайтесь льстить, подросток почувствует фальшь. Если не получается похвалить за результат, сделайте акцент на старании. Например: "Вы сегодня не выиграли, но твоя игра была великолепна!"

конкретной. Фразы "Ты сегодня была умницей" и "Спасибо за то, что сходила в магазин и помогла мне с обедом" действуют по-разному. Конкретная похвала помогает подростку осознать свою нужность и значимость. Ещё лучше, если вы будете хвалить сына или дочь в присутствии других членов семьи.

✓ Проявляйте нежные чувства. В детстве нам ничего не стоит посадить ребёнка на руки, сжать в объятиях, поцеловать или погладить. Чем старше становится ребёнок, тем сдержаннее мы в проявлении чувств. Следите, чтобы эти проявления не исчезли совсем. Подростки нуждаются в тактильном контакте так же, как и малыши. И если они не получают нежности в семье, то пойдут искать её в другом месте.

Начните с малого: погладьте по голове, взъерошьте волосы, обнимите, похлопайте по плечу. Пусть это будет связано с положительными эмоциями: ребёнок победил в важных соревнованиях, успешно выступил на конкурсе, получил отличную оценку на экзамене. Или наоборот: подросток чем-то расстроен, подавлен.

Бывают ситуации, когда ребёнок не настроен или просто не готов к такому контакту. Например:

не пытайтесь обнять ребёнка, когда он злится. Не важно, сердится он на вас или на другого человека. Гнев заставит его оттолкнуть вас. Дождитесь, когда эмоции немного улягутся;

не проявляйте чувства, когда сын или дочь находится в компании других подростков. Даже если после победы в футбольном матче ваш 14-летний сын обнимает членов своей команды, не торопитесь обнять его тоже. Скорее всего, он будет стесняться и не пойдёт на контакт.

Следите за реакцией ребёнка и старайтесь обнимать его только тогда, когда он готов принять ласку.

✓ Учитесь слушать и слышать. Ваш ребёнок хочет поговорить о чём-то серьёзном? Не упустите этот момент:

уделите ему максимум внимания. Отложите незаконченный отчёт, бесконечный сёрфинг по соцсетям или просмотр очередного сериала. Это не тот случай, когда можно слушать вполуха. Смотрите ребёнку в глаза, пока он говорит, и сосредоточьтесь только на нём;

не перебивайте. Не торопитесь высказать своё мнение или поделиться своей похожей историей, дослушайте до конца;

наблюдайте. Часто неосознанные жесты или выражение лица подростка скажут вам больше, чем его слова.

✓ Реагируйте правильно. Вы же хотите, чтобы ребёнок был с вами откровенным? Не кричите, не критикуйте, не закатывайте глаза, не обесценивайте проблемы ребёнка. Старайтесь реагировать спокойно на любую информацию:

задайте уточняющие вопросы: "Я правильно понимаю, ты...", "Ты имеешь в виду, что...". Они помогут вам понять, что на самом деле чувствует и о чём думает ваш ребёнок;

выразите понимание. Так вы подтвердите, что на одной стороне с ребёнком и цените его мнение;

попросите разрешения высказать своё мнение. Этим вы покажете, что относитесь к подростку как к личности и создадите почву доверия для полноценного диалога.

✓ Проводите время вместе. Но не просто смотрите вместе телевизор. Ваша задача — создать правильные условия для качественного общения. В подходящей обстановке вам будет проще делиться опытом, чувствами и желаниями. Учитывайте интересы подростка и выбирайте места, где бы он хотел провести время с вами. Посетите вместе концерт его любимой группы, поучаствуйте в спортивном мероприятии, отправляйтесь на рыбалку или в поход.

И ещё один совет: планируйте семейный отдых или отпуск вместе с подростком. Не ставьте его перед фактом поездки к любимой тёте, ваш сын или дочь уже вполне могут иметь другие планы.

✓ Создайте семейные ритуалы. Возьмите за правило поболтать с ребёнком перед сном хотя бы 15 минут. Установите контакт глаза-в-глаза, исключите все отвлекающие моменты (телевизор, гаджеты, недоваренный борщ и немытый пол) и просто поговорите:

обсудите что-нибудь;

расскажите, как провели день;

спросите мнение ребёнка о чем-либо;

поинтересуйтесь его жизнью, а не только успеваемостью в школе.

Продолжите общение утром. Если ребёнок привык к проявлению чувств и охотно идёт на контакт, пожелайте ему доброго утра и поцелуйте. Поинтересуйтесь, как он спал, какие планы на день. Если ваш подросток колючий, как дикий ёжик, просто проводите его в школу, пожелайте хорошего дня и закройте за ним дверь. Уходите раньше? Предупредите, что уходите, попрощайтесь и пожелайте удачи.

Не навреди

Не верьте тем, кто говорит, что эти методы работают. Если не хотите окончательно испортить отношения с подростком, запомните эти восемь заповедей:

не бейте ребёнка. Во-первых, физическое наказание — это всегда унижение. Во-вторых, ваш взрослеющий ребёнок усвоит эту модель поведения, а в скором времени он станет сильнее вас; не запрещайте без причины и не давите авторитетом. Аргумент "Потому что я так сказал" больше не работает, все ваши действия подвергаются сомнению; не запугивайте, этот метод приведёт только к скрытности и вранью; не сравнивайте с другими. Даже если сейчас вам кажется, что "сын вашей подруги" успешнее, серьёзнее и перспективнее. Вам бы понравилось сравнение с подругой или коллегой? не обсуждайте плохое поведение или учебу ребёнка с посторонними. Проблему это не решит, а вот доверие ребёнка вы потеряете; не обесценивайте его достижения и увлечения. Пусть занимается тем, что ему нравится. Ваша задача — помочь и поддержать; не подозревайте в плохом и не допрашивайте. Иначе ребёнок скоро начнёт оправдывать ваши подозрения. Искренне интересуйтесь его жизнью и будьте внимательны, чтобы вовремя помочь решить проблемы; не критикуйте его внешность, манеру одеваться, его друзей и избранников. Иначе вскоре он начнёт делать всё вам назло. Просто подскажите и помогите сделать правильный выбор.

И последний важный совет

Вы были несдержанны, неискренни или несправедливы? Не ждите, что ваш подросток первым пойдёт на контакт. Извинитесь, если чувствуете свою вину. Это просто. И помните, что взрослый в этих отношениях — именно вы. Желаем, чтобы у вас реже возникал вопрос: как наладить отношения с дочерью или сыном подростком.