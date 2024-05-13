Як надовго замаскувати сивину: експерти розповіли про п'ять дієвих методів фарбування

Багато жінок прагнуть знайти способи ефективно замаскувати сиве волосся. Експерти в галузі краси часто радять використовувати сучасні методи фарбування, які не тільки ефективно приховують сивину, але й допомагають зберегти волосся у відмінному стані, надаючи йому блиск та здоров’я.

У цій статті UAportal розповість про п’ять новітніх методів фарбування, які не тільки вирішують проблему сивини, але й можуть візуально омолодити вас на кілька років.

Тонування перманентними/гелевими барвниками

Ця делікатна методика фарбування волосся є безпечною та ефективною для маскування перших сивих волосин. Застосування цих фарб забезпечує збереження природного відтінку волосся, при цьому надаючи йому вигляд здоров’я, блиску та привабливості.

Мелірування

Виявлено надзвичайно дієвий метод для ефективного приховування сивини. Ця техніка фарбування не тільки замасковує сиве волосся, але й забезпечує стійкий результат до восьми місяців. Використання тонких світлих прядок допомагає досягти естетичного розподілу сивих волосків, створюючи гладкий і природний колірний перехід. Під час процедури критично важливо вибрати відтінки, які гармонійно доповнюють природний колір вашого волосся, щоб забезпечити найкращий вигляд.

Техніка Blur

Ця новітня техніка фарбування волосся, яка з’явилася на світовому ринку краси лише нещодавно, вже завоювала любов жінок по всьому світу. Вона включає в себе створення плавних переходів кольору, що імітує природне розподілення сивини, надаючи волоссю естетичний і доглянутий вигляд, а також дозволяє зробити коріння волосся, яке відростає, менш помітним.

AirTouch

Цей метод надає волоссю неперевершений природний вигляд, збільшуючи об'єм та щільність кожного локона. Цей процес фарбування включає техніку багатошарового нанесення кольору, що дозволяє досягти м’яких переходів кольору, зберігаючи при цьому здоров’я волосся, а також надаючи йому більшої пишності та об’єму.

Фарбування волосся у відтінки блонд

Цей метод ідеально підійде дамам з помітною кількістю сивини. Обираючи фарбування волосся в прохолодні тони блонд, можна не тільки ефективно приховати сиве волосся, але й візуально помолодшати на десятиліття.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про переваги та недоліки, які варто знати перед фарбуванням.

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