Як магній впливає на артеріальний тиск: кому потрібно бути обережним

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, високий тиск мають 1,28 мільярда людей у віці 30-79 років. Причому 46% дорослих з гіпертензією не знають про це. В Україні, згідно з даними дослідження, проведеному 5 років тому, підвищений артеріальний тиск був у 34,8% українців у віці від 18 до 69 років.

Артеріальна гіпертензія багато років поспіль лишається головною причиною смерті на Землі. Близько 14% всіх смертей зумовлені підвищеним тиском крові у судинах.

Магній є важливим мінералом для здоров’я серця. І дослідження показують, що його добавки допомагають знизити артеріальний тиск.

ЯК МАГНІЙ ВПЛИВАЄ НА ТИСК

Цей мінерал регулює тиск двома основними способами:

♦️ врівноважує вплив кальцію на кровоносні судини. Кальцій сприяє звуженню кровоносних судин. Коли це відбувається, артеріальний тиск підвищується. Але магній зв’язується з клітинними елементами стінки кровоносної судини замість кальцію. Це запобігає звуженню кровоносних судин і знижує артеріальний тиск.

♦️ запобігає пошкодженню стінок кровоносних судин. Кровоносні судини з часом зношуються і стають жорсткішими, що призводить до підвищення артеріального тиску. Магній допомагає зв’язувати речовини, які пошкоджують кровоносні судини, і допомагає їм у процесі відновлення.

ПРО ЩО ГОВОРЯТЬ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Один великий огляд кількох різних досліджень впливу магнію засвідчив невелике, але помітне зниження артеріального тиску. Науковці розглянули різні дозування магнію та виявили, що добавки цього мінералу знижують як систолічний, так і діастолічний артеріальний тиск.

Добавки магнію знизили артеріальний тиск лише на кілька пунктів. При цьому вплив на артеріальний тиск посилювався при дозах понад 370 мг на добу. Зазвичай люди помічали ефект за 3-4 тижні.

Нещодавнє оглядове дослідження 2021 року показало, що деякі люди можуть отримати більше користі від добавок магнію, ніж інші. Ймовірніше магній знизить тиск у тих, хто має високий тиск, який не контролюється. Дослідники помітили цей ефект при таких дозах понад 240 мг на день для тих, хто вже приймав ліки проти артеріального тиску та вище 600 мг для тих, хто не приймав.

Чи означає це, що низький рівень магнію у крові може викликати високий тиск? На цю тему менше досліджень. Дослідження на щурах показало, що дуже низький рівень магнію збільшує ймовірність підвищення артеріального тиску. Але є обмежені докази того, що це працює й для людей.

ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я СЕРЦЯ

Результати досліджень показують, що магній, крім впливу на високий тиск, має такі ефекти:

♦️ Зниження ризику серцевих захворювань: допомагає підтримувати стінки кровоносних судин здоровими. Це запобігає пошкодженню та жорсткості (атеросклерозу) кровоносних судин, що призводить до серцевих захворювань.

♦️ Зниження ризику інсульту. Збільшення споживання магнію на 100 мг на день зменшує на 8% ризик інсульту, викликаного атеросклерозом.

♦️ Допомагає інсуліну працювати ефективніше. Це важливо для людей, які мають діабет або знаходяться в групі ризику.

♦️ Покращує настрій. Деякі дослідження показують, що магній допомагає при симптомах депресії. А у людей з низьким рівнем магнію частіше розвивається депресія.

ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ

Важливо мати на увазі, що від добавок магнію можуть бути побічні ефекти. Зокрема, діарея, нудота, біль у животі, низький артеріальний тиск.

Але більшість людей добре переносять прийом дієтичних добавок з магнієм. Були проведені дослідження щодо дозування магнію до 972 мг на день, які не призвели до значних побічних ефектів.

ДОЗУВАННЯ

Рекомендована кількість магнію становить 420 мг на день у дорослих чоловіків та 320 мг на день для дорослих жінок.У дослідженнях, присвячених зниженню артеріального тиску, потрібна була доза щонайменше 370 мг на день. І в останньому огляді дози понад 600 мг на день показали більшу користь. Дієтичні добавки з магнієм мають багато форм. Але згідно з дослідженнями тип магнію менш важливий, ніж фактична доза (кількість міліграмів на день).

Якщо ви плануєте приймати більше рекомендованої добової дози магнію у добавках, найкраще проконсультуватися зі своїм лікарем щодо безпечності з огляду на інші захворювання та ліки. Також рекомендується спочатку зробити аналіз крові. Деякі захворювання, зокрема проблеми з нирками, можуть вплинути на те, як організм засвоює магній.

МАГНІЙ У ПРОДУКТАХ

Найкраще отримувати вітаміни та мінерали з їжі. Тоді організм легше засвоює поживні речовини. Крім того, продукти, багаті магнієм, містять клітковину та антиоксиданти. Серед них — квасоля, горіхи, зелені листові овочі, сухі сніданки та хліб, цільнозернові продукти, соя та продукти на основі сої, банани, молочні продукти, такі як йогурт.

Більшості людей не потрібні добавки магнію, щоб підтримувати рівень цього мінералу в здоровому діапазоні. І хоча магній з продуктів не здатен покращити артеріальний тиск у людей, які страждають на гіпертонію, є деякі дані, що він допомагає запобігти високому кров’яному тиску.

Магній має багато потенційних переваг для здоров’я. Його кількість в організмі легко збільшити, вживаючи продукти з високим вмістом магнію. А знизити артеріальний тиск можуть допомогти добавки. Для початку варто дотримуватися рекомендованих добових доз. При наявних захворюваннях та прийомі інших ліків перед вживанням добавок магнію, порадьтеся з лікарем.