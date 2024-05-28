Спопелююча жіночність: у чому секрет

Почула це словосполучення і так воно мені сподобалося. Два полюси в одному виразі. Дві грані.

Це словосполучення відображає багатогранність жінки. Її полярність. Якусь дуальність її єства. Як пристрасть та ніжність.

Далі текст мовою оригіналу

Женщина познавшая свою многогранность-счастлива. Поскольку она становится "объёмнее". У неё есть больше выбора и свободы внутри. Она интересна себе и окружающим. Она любит себя и принимает себя. Это отражается на ее уверенности в себе и самооценке. К ней тянет как магнитом. На неё хочется смотреть и хочется прикасаться.

Меня часто спрашивают: Катя можно ли развить женственность?

Можно! Можно развить определенные качества или повадки. Но этого мало. Поскольку выученные движения, модели поведения не дают той энергии о которой я сейчас говорю.

ЖЕНСТВЕННОСТЬ-это не просто набор качеств, это энергетика которая исходит от женщины, она особенная, поскольку исходит от избытка любви к себе и миру.

Поэтому я всегда говорю и буду говорить. Исследуйте себя. Познавайте вашу личность. Любите себя и выбирайте себя. Развивайтесь. Цените свою многогранность и не стремитесь к идеалу, поскольку всегда будете разочаровываться от себя же. Ведь мир не идеален и мы тоже, и в этом вся прелесть.

А секрет женственности только в особенном состоянии женщины, когда она рада себе и тому какая она есть. Ее переполняет любовь и она излучает свет. Она любит жизнь, себя, близких, людей. Она радуется этому миру когда плохо и хорошо. Она несёт любовь.