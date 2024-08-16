Хронічна втома: основні причини

Виділила основні причини, через які наша життєва активність змінюється на хронічну апатію, стомлюваність та розбитість.

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▪️Выраженный дефицит витамина D (больше ощутимо в осенне-зимнее время).

▪️Гипотиреоз.

▪️Аутоиммунные заболевания (АИТ, ревматоидный артрит и др.).

▪️Некачественный сон (поверхностный, позднее засыпание), об этой проблеме вы даже можете не знать (особенно мужчины, кто храпит ночью, у них еще имеется гипоксия).

▪️Нарушение фаз детоксикации: генетически "слабая" печень или перегруженная печень из-за токсических воздействий (алкоголь, антибиотики, ЭКО, фармакология, вирусные/паразитарные инфекции) + хроническое нарушение желчевыводящей функции (холестаз, ЖКБ).

▪️Хронические запоры (интоксикация).

▪️Железодефицитная и В12-дефицитная анемия.

▪️Хроническая адинамия и, как следствие, хронический лимфостаз и гипоксия.

▪️Поздние плотные ужины, особенно с животными продуктами.

▪️Вирусные инфекции на фоне ослабленного иммунитета (герпевирусы, особенно вирус Эпштейна-Барр). Персистирующие вирусные нагрузки - это прямо ТОП причин хронической усталости.

▪️ Дисфункция надпочечников на фоне хронического стресса – наша самая частая проблема сейчас. Часто протекает на фоне вышеупомянутых проблем, то есть идет наслоение состояний, которые вызывают хроническую усталость.