Хронічна втома: основні причини
Виділила основні причини, через які наша життєва активність змінюється на хронічну апатію, стомлюваність та розбитість.
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▪️Выраженный дефицит витамина D (больше ощутимо в осенне-зимнее время).
▪️Гипотиреоз.
▪️Аутоиммунные заболевания (АИТ, ревматоидный артрит и др.).
▪️Некачественный сон (поверхностный, позднее засыпание), об этой проблеме вы даже можете не знать (особенно мужчины, кто храпит ночью, у них еще имеется гипоксия).
▪️Нарушение фаз детоксикации: генетически "слабая" печень или перегруженная печень из-за токсических воздействий (алкоголь, антибиотики, ЭКО, фармакология, вирусные/паразитарные инфекции) + хроническое нарушение желчевыводящей функции (холестаз, ЖКБ).
▪️Хронические запоры (интоксикация).
▪️Железодефицитная и В12-дефицитная анемия.
▪️Хроническая адинамия и, как следствие, хронический лимфостаз и гипоксия.
▪️Поздние плотные ужины, особенно с животными продуктами.
▪️Вирусные инфекции на фоне ослабленного иммунитета (герпевирусы, особенно вирус Эпштейна-Барр). Персистирующие вирусные нагрузки - это прямо ТОП причин хронической усталости.
▪️ Дисфункция надпочечников на фоне хронического стресса – наша самая частая проблема сейчас. Часто протекает на фоне вышеупомянутых проблем, то есть идет наслоение состояний, которые вызывают хроническую усталость.