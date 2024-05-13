Готуємось до літа: які засоби для догляду за обличчям варто придбати влітку

Літо - пора не лише спеки та відпочинку, але й активного сонця, яке може негативно вплинути на нашу шкіру. Тому вже зараз важливо подбати про її захист та зволоження. Влітку на шкіру впливає агресивне сонце, тому у цей період вона потребує особливого догляду. Про це пише Обозреватель.

Що ж знадобиться для догляду за шкірою влітку?

Пінка для очищення: Після повернення з вулиці важливо очистити обличчя від пилу, поту та косметики. Для цього підійде ніжний пінистий засіб, що відповідає вашому типу шкіри. Додатково можна використовувати лосьйони та зволожувальні тонери.

Після повернення з вулиці важливо очистити обличчя від пилу, поту та косметики. Для цього підійде ніжний пінистий засіб, що відповідає вашому типу шкіри. Додатково можна використовувати лосьйони та зволожувальні тонери. Сироватка: Сироватки допоможуть підтримати здоров'я та зволоження шкіри. При виборі засобу зверніть увагу на склад. Рекомендується обирати сироватки з вітаміном С, адже він містить антиоксиданти, які омолоджують шкіру, усуваючи пошкодження та небажану пігментацію, що може викликати агресивне сонячне випромінювання.

Ніжний скраб: Двічі на тиждень можна використовувати ніжний пілінг, який допоможе позбавитися від надлишку жиру, бруду та ороговілих клітин шкіри. Такий догляд можна підібрати для шкіри обличчя та тіла. Додатково можна використовувати ефірні олії, які допоможуть пом'якшити та оновити шкіру.

Двічі на тиждень можна використовувати ніжний пілінг, який допоможе позбавитися від надлишку жиру, бруду та ороговілих клітин шкіри. Такий догляд можна підібрати для шкіри обличчя та тіла. Додатково можна використовувати ефірні олії, які допоможуть пом'якшити та оновити шкіру. Дезодорант: Ефективний дезодорант допоможе вам відчувати комфорт та свіжість протягом дня. Він запобігатиме неприємному запаху. Для підтримки гігієни рекомендується мати при собі серветки для тіла, які можна використовувати за потребою.

Ефективний дезодорант допоможе вам відчувати комфорт та свіжість протягом дня. Він запобігатиме неприємному запаху. Для підтримки гігієни рекомендується мати при собі серветки для тіла, які можна використовувати за потребою. Сонцезахисний крем: Це найважливіший засіб для захисту краси та молодості шкіри влітку. Сонцезахисний крем широкого спектра дії з SPF 40 або вище допоможе захистити шкіру від шкідливих променів UVA/UVB. Використовувати такий засіб треба кожні 4 години перебування на сонці.

Пам'ятайте:

Для кращого ефекту підбирайте доглядові засоби відповідно до вашого типу шкіри.

Не забувайте про захист губ від сонця.

Пийте багато води, щоб шкіра залишалась зволоженою зсередини.

При появі будь-яких проблем зі шкірою зверніться до дерматолога.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно робити масаж обличчя, щоб зняти набряки.

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