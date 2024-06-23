Головоломка для геніїв: знайдіть всіх тварин на картинці за 6 секунд

Хочете розвинути свій розум та перевірити уважність? Тоді настав час вирішити цікаву головоломку.

Це завдання вимагає знайти на малюнку шість тварин за шість секунд, а отже, може впоратися лише справжній геній.

Читайте також: Лише люди з гарним зором зможуть знайти цифру 5 на цій картинці за 5 секунд: оптична ілюзія

Знайдіть тварин на картинці. Джерело: mirror.co.uk/Hiatt Hardware

На зображенні, де родина готує барбекю в саду, майстерно замасковано трьох котів, жабу, білку та собаку. Вони розташовані у досить несподіваних місцях, що робить пошук ще цікавішим.

Якщо вам вдалося знайти всіх тварин за шість секунд, ви можете пишатися своїм званням генія! А якщо ні, не засмучуйтеся - завдання дійсно складне.

Для тих, хто хоче перевірити свої результати або знайти підказки, ми розкриємо місця, де саме ховалися ці тварини.

Ось де ховалися тварини на картинці. Джерело: mirror.co.uk/Hiatt Hardware

Пропонуємо також спробувати знайти відкритий замок за 11 секунд.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!