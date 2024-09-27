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Еволюція пшениці та до чого тут глютен

Анастасія ГолобородькоАнастасія Голобородько

Еволюція пшениці та до чого тут глютен
Еволюція пшениці та до чого тут глютен

Як розумієте, пшениця зараз, пшениця 150 років тому і пшениця 2000 років тому - ДУЖЕ різні зернята. Слово "селекція" від латинського обирати. Інколи сорти формуються природньо, інколи - штучно.

Найважливіший критерій якості борошна – вміст у ній глютена. Але люди з непереносимістю цього білка (я не про целіакію, вона нечаста) шукають альтернативи. Ми живемо в епоху нових виведених сортів. Стійких і до хвороб, і до комах, і будь-якої негоди. Для повного щастя не вистачає, щоби пшениця сама себе саджала, поїдала шкідників і відбивала град ботвою.

Головна відмінність між видами пшениць на генетичному рівні – їхня плідність, число однакових наборів хромосом у клітині. Тут регулюється і врожай, і кількість глютену, і крохмалю.

Чим старша пшениця з меншим числом хромосом, тим нижчим рівень гліадинів (глютенових білків), які, схоже, є основною причиною прояву підвищеної чутливості до глютену.

Гліадини - класифікація білків зернових, де основним в пшениці (47%) є глютенін. Клейковина (глютен) – це гумоподібний білок, що залишається після того, як вимивається крохмаль.

База: глютен - це сполука різних білків гліадину, глютеоморфіну та глютеніну в пшениці. Можете тепер випендрюватися в діалогах про хліб чи борошно)

Гліадин не розчинний в воді

Глютенін та глютеоморфін розчинні

Гліадини можуть негативно, пошкоджуючи впливати на кишковий епітелій

Гліадини можуть стимулювати запальні явища в верхніх відділах ШКТ (тому на всіх коригувальних протоколах до нормалізації стану та показників глютен виключений в раціонах, тимчасово)

Гліадин бісить і вроджений, і набутий імунітет по відповіді

Якщо погортаєте, там "фотка" Бартоломео Якопо Беккарі, італійського хіміка, який вперше виділив глютен з борошна в 1728 році.

З того що маємо погіршену якість продуктів, недоотримання речовин та не контроль власного здоров’я, на арені окрім діабету та серцево-судинних з’явилися купа аутоімунних, а ще Gluten-sensitive irritable bowel syndrome. Непереносність білків пшениці (жита, ячменя) з виразними реакціями в шкт. Єдиної дієти немає - тут і ФОДМАП, і посилювати слизовий шар та дивитись індивідуально на що реагує людина.

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