Якщо ви відчуваєте самотність у стосунках: психолог дав поради для налагодження відносин

Відчуття самотності в стосунках може виникнути, навіть якщо ви знаходитесь поруч із партнером фізично. Це трапляється, коли емоційний зв'язок між вами слабшає, хоча колись ви відчували справжню емоційну близькість.

Психолог Людмила Чернова висловила свої міркування щодо відчуття самотності, яке може виникати навіть у колі близьких людей. Самотність не завжди зумовлена фізичною відсутністю партнера, як-от коли він перебуває у відрядженні. Часто це відчуття з'являється навіть тоді, коли живеш разом із людиною, до якої колись були сильні почуття, але тепер ці емоції зникли. Про це пише ТСН.

У таких ситуаціях ви можете відчувати емоційну та фізичну дистанцію у відносинах. Байдужість з обох сторін, відсутність спілкування, обіймів і поцілунків здатні викликати глибоке почуття самотності. Це відчуття ізоляції стає ще сильнішим, коли усвідомлюєте, що ваш партнер більше не є вам близьким. Ті теплі та щирі стосунки, які існували раніше, можуть перетворитися на відчуття, ніби ви живете поряд з абсолютно чужою людиною.

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Нереалізовані очікування та зміна почуттів

Коли хтось із пари починає усвідомлювати, що сподівання не виправдалися або почуття стали іншими, це може стати перешкодою, що віддаляє. Нездійснені очікування можуть породжувати роздратування і злість, що ще більше віддаляє партнерів один від одного.

Спілкування — ключ до міцних стосунків

Спілкування є основою для міцних взаємин. Відверта та щира розмова допомагає вирішувати труднощі й уникати конфліктів. Важливо обговорювати свої почуття, очікування та бажання, оскільки це сприяє збереженню емоційної близькості та зменшує дистанцію між партнерами. Необхідно також уважно слухати один одного, проявляючи розуміння та співчуття.

Як зберегти емоційну близькість та зацікавленість у стосунках із партнером

Діліться своїми думками, почуттями та переживаннями один з одним.

Проводьте час разом, беручи участь у спільних заняттях, які приносять вам радість.

Показуйте партнеру свою вдячність і повагу, висловлюючи підтримку та захоплення.

Працюйте над збереженням і зміцненням емоційної близькості, обговорюючи ваші мрії, надії та страхи.

Знайдіть спільні цінності та цілі, які вас об'єднуватимуть, як-от виховання дітей чи інші важливі життєві плани.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо стосунки зайшли в глухий кут.

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