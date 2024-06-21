Для поціновувачів хорошого кіно: топ-3 улюблені фільми Квентіна Тарантіно

Квентін Тарантіно, відомий своїми неординарними та насиченими фільмами, нещодавно поділився списком із семи стрічок, які, на його думку, є "ідеальними". Цікаво, що жодна з його власних робіт не потрапила до цього переліку.

Більшість улюблених фільмів Тарантіно належать до 1970-1985 років, епохи, яка, безсумнівно, мала значний вплив на його творчість. Режисер підкреслює, що ідеальне кіно для кожного глядача може бути різним, проте стрічки з його списку безперечно володіють незаперечною якістю, яка робить їх унікальними. Про це пише 24 tv.ua.

"Щелепи" (1975)

Цей культовий жахастик Стівена Спілберга перевернув уявлення про блокбастери. Історія про акулу-людожера, яка тероризує американське містечко, й досі зачаровує глядачів динамічним сюжетом, майстерними спецефектами та незабутньою музикою Джона Вільямса.

Читайте також: 5 фільмів, які допоможуть впоратись з емоційним вигоранням

"Екзорцист" (1973)

Фільм жахів Вільяма Фрідкіна, який багато хто вважає найстрашнішим в історії кіно, досліджує тему одержимості дияволом. Історія про 12-річну дівчинку, одержиму демонічною силою, вражає не лише лякаючими сценами, але й глибинними психологічними аспектами.

"Енні Голл" (1977)

Вуді Аллен дарує глядачам зворушливу та смішну історію кохання двох неймовірно різних людей – невротичного нью-йоркського коміка та молодої співачки. Ця романтична комедія, пронизана глибокими роздумами про людські стосунки, стала класикою світового кінематографа.

Нагадаємо, ми вже писали про три найкращі серіали про юристів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!