Дієти не допомагають худнути? Є один вихід

Звичайним схудненням з обмеженням калорій та збільшенням фізичних навантажень сьогодні вже нікого не здивуєш. Хоча це є основою будь-якого процесу пов'язаного зі зниженням ваги. Набагато цікавіше худнути з використанням інтуїтивного харчування, вегетаріанства, сироїдіння тощо. І ось світі новий тренд – пеганство, який є гібридом веганства і палеодієти.

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Напомню: палеодиета основана на том принципе, что все люди должны питаться как наши предки в пещерное время, до изобретения сельского хозяйства. Только натуральная органика и никаких примесей, и добавок. А веганство, в свою очередь, – это полный отказ от пиши животного происхождения. Никаких яиц, молока, сыра и уж тем более мяса.

Так вот пеганство на 75% - это веганское питание, и на 25% - палеодиета.

Основные принципы новомодного тренда, который запустил американский врач Марк Хайман:

– 75% рациона составляют овощи и фрукты.

– 25% - полезные белки и жиры (рыба, морепродукты, постная говядина, авокадо, орехи).

– Животные жиры предпочтительнее заменять растительными: семена льна, орехи, авокадо.

– Делать акцент на органику, никаких консервантов, красителей и прочего.

– Табу на: злаковые, содержащие глютен (никакой пшеничной муки, в приоритете – нешлифованный рис и киноа); молочные изделия; сахар и все продукты, в составе которых он присутствует; полуфабрикаты и другие продукты, прошедшие химическую обработку.

– раз в неделю можно устраивать себе "свободный" день и кушать все, что хочется.

– Пить достаточное количество воды — минимум 1−1,5 литра воды.

Марк Хайман утверждает, что такой тип питания, "это наиболее благоприятный режим питания как для нашего здоровья, так и для здоровья всей планеты".

Ну для планеты может и самое оно, но вот для организма – не уверенна. "На лицо" перекос баланса белков-жиров-углеводов. В частности, не соблюдена норма по углеводам, которых в идеале должно быть не меньше 50%. Отсюда могут появиться усталость, головные боли и даже депрессии. Как, впрочем, и при любой другой диете, предполагающей ограничения, которые организм всегда воспринимает как стресс и включает режим "сбережения энергии". Который, в свою очередь, может негативно отразиться на эндокринной системе.

Поэтому я – за старый добрый метод держания себя в форме. Это спорт, правильное питание, питьевой режим, полноценный сон и положительный настрой.