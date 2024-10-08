Що таке локус контролю особистості та як він впливає на наше життя

Чи замислювалися ви над механізмом керування своїм життям? Де він знаходиться – усередині вас чи у зовнішньому світі? Що впливає на вас більшою мірою — власна система переконань чи обставини, що склалися? Яким є ваш підхід до аналізу помилок — звинувачуйте інших людей, долю, владу в країні чи шукаєте причину в собі?

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Ответы на эти вопросы определяет локус контроля личности. Что это такое — читайте в нашей статье.

Описание и виды локуса контроля

Одна из базовых характеристик личности — способность выбирать факторы, влияющие на ход событий в ее жизни. Другими словами, это некая система убеждений, определяющих масштабы и уровень управления происходящим.

Согласно теории локуса контроля (с лат. locus — место), людей можно условно разделить на две группы — экстерналы и интерналы. Рассмотрим подробнее каждую из них.

Экстернальный тип личности

Это люди с внешним локусом контроля. Их мировосприятие и оценка жизненного сценария находится под влиянием внешних факторов. Экстерналы не в полной мере владеют ситуацией, не стремятся управлять ходом событий. Они, скорее, плывут по течению. Такие люди склонны перекладывать ответственность за свои неудачи на окружающий, винят во всем судьбу, стечение обстоятельств.

Однако нельзя сказать, что внешний локус контроля характеризует личность с негативной стороны. Ведь такая позиция иногда даже полезна. Например, она помогает снизить напряжение в случае неудачи. Экстернал объяснит ее для себя максимально просто: такова судьба или сегодня звезды сошлись не в мою пользу. Присущий ему фатализм формирует интерес к астрологии, гаданиям, теориям заговора.

Интернальные личности

Полная противоположность экстерналам — люди, которые рассчитывают только на себя. И, соответственно, в случае неудач не ищут виновных на стороне. Внутренний локус контроля определяет повышенную ответственность, обязательность, жесткие требования к себе.

В целом интерналы более успешны в жизни, чем экстерналы.

Они мотивированы на развитие, достижение поставленных целей. Сконцентрированы и настойчивы, не упускают возможностей, не пасуют перед трудностями.

Интерналы прекрасные начальники, организаторы, бизнесмены, тогда как экстерналам проще выполнять поручения и работать по заданному алгоритму.

Локус контроля в психологии

Основателем теории локализации контроля стал американский психолог Дж. Роттер. Он считал, что формирование локуса происходит в детстве — под воздействием социализации, а также поощрений/наказаний от родителей и значимых взрослых.

Позже ученые-исследователи в области социальной психологии неоднократно подтверждали, что система убеждений человека — не столько врожденный компонент личности, сколько гибкая характеристика. Она может меняться в любую сторону, но не ситуативно, а под влиянием жизненного опыта.

Дети, которым родители давали достаточно свободы в принятии решений и действиях, во взрослом возрасте имеют внутренний локус контроля.

А тем, кто был вынужден расти в условиях гиперопеки или авторитаризма родителей, более характерна внешняя локализация контроля.

В 2006 году в Великобритании провели опрос среди 7500 взрослых людей и установили одну интересную закономерность. Как оказалось, люди с плохим здоровьем и лишним весом в большинстве своем являются экстерналами, то есть имеют внешний локус контроля. Тогда как среди людей с подтянутой фигурой и хорошими показателями здоровья выявили больше интерналов.

Анализ структуры личности

Определить уровень субъективного контроля поможет система тестирования под названием "Шкалы интернальности-экстернальности", разработанная Дж. Роттером в 1966 году. В сети существует множество вариантов тестов, есть краткие и расширенные версии. Но формат опросников единый: тестируемому предлагается выбрать одно из двух утверждений. Критерии выбора субъективные, то есть нужно руководствоваться не логикой, а внутренними убеждениями.

Интерпретация результатов зависит от разницы между показателями интернальности и экстернальности. Если она ≥ 5,5%, то можно говорить о преобладающей характеристике личности.

Гармония в балансе

Каждый из типов личности, описанных выше, имеет свои преимущества и недостатки. Перегибы с внешним локусом контроля свидетельствуют об апатии, безответственности, инфантилизме и беспомощности. Значительно выраженный внутренний локус может спровоцировать депрессию и другие психические расстройства из-за повышенной требовательности к себе и окружающим, а также желания всё контролировать.

Единственная возможность обрести гармонию — добиться сбалансированности между своей интернальностью и экстернальностью.

Людям, которые живут в роли пассивного наблюдателя, стоит пересмотреть эту позицию и наконец стать главным сценаристом своей жизни. А тем, кто привык держать всё под контролем, нужно немного ослабить хватку и осознать, что человек не может существовать в отрыве от окружающей среды и внешних факторов.

Понимание специфики формирования локуса контроля важно и для родителей. Чтобы воспитать гармоничную личность, давайте ребенку достаточно свободы действий и выбора. Так вы стимулируете развитие интернального компонента. Но также нужно учить правильному отношению к внешним процессам, которые невозможно изменить.