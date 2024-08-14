Що потрібно знати перед тим, як вживати дієтичны добавки

Питання отримання додаткових поживних речовин, які об’єктивно (чи частіше суб’єктивно) можуть надходити в неоптимальній кількості у складі збалансованого харчування, лишається гострим протягом багатьох десятиліть. Мільярди людей щодня приймають різноманітні добавки, розраховуючи на отримання ефектів, заявлених їхніми виробниками та промоутерами.

Дієтичні добавки включають вітаміни, трави, мінерали, ферменти та амінокислоти. Вони випускаються в різних формах, зокрема як таблетки, капсули, гумки, чаї, порошки, льодяники чи батончики. До поширених добавок належать вітаміни C і D, риб'ячий жир, ехінацея, мелатонін, кальцій, залізо, пребіотики та пробіотики.

Деякі дієтичні добавки можуть допомогти покращити загальне здоров’я та знизити ризик деяких захворювань. Але це не означає, що приймати їх завжди безпечно. Вони можуть спричинювати побічні реакції, включаючи пошкодження органів і нервів.

ПЕРЕВАГИ ТА ДОЦІЛЬНІСТЬ

Дієтичні добавки є чудовим джерелом поживних речовин. У певних випадках лікарі можуть рекомендувати приймати дієтичні добавки. Наприклад, препарати заліза при залізодефіцитній анемії або кальцій при ризику розвитку остеопорозу.

Лікар рекомендує дієтичну добавку, якщо людина:

має високий ризик захворювання, який можна знизити додаванням поживної речовини

потребує додаткових поживних речовин, наприклад, жінка під час вагітності або вигодовуванні дитини грудьми

має такий стан, як ниркова недостатність, що ускладнює засвоєння організмом поживних речовин

дотримується спеціалізованої або обмеженої дієти, в якій відсутні певні поживні речовини

відчуває недоїдання та не отримує достатньо поживних речовин зі свого добового набору їжі

отримала результати лабораторних досліджень, які свідчать про дефіцит конкретної поживної речовини

є літньою і має проблеми із засвоєнням поживних речовин із їжі.

Певні дієтичні добавки пов’язують зі зниженням ризику деяких захворювань і покращенням здоров’я. Зокрема, фолієва кислота зменшує ризик проблем із розвитком плоду, Омега-3 жирні кислоти покращують здоров’я серця, кальцій і вітамін D допомагають уповільнити втрату кісткової маси, а вітаміни A, C і E пов’язані зі здоров’ям очей. Деякі трави, зокрема звіробій і розмарин, мають антиоксидантні властивості, пробіотики підтримують травлення та імунну систему, а магній сприяє сну.Час, аби був помітний ефект від добавки, залежить від її типу та дози. Це може зайняти від 1-2 днів до тижнів, і навіть місяців.

ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ І РИЗИКИ

Ризик побічних ефектів збільшується, якщо приймати одночасно багато добавок або у високих дозах. Оскільки чимало дієтичних добавок додають поживні речовини, які людина отримує з їжі, легко прийняти зависоку дозу.

Ймовірні побічні ефекти дієтичних добавок включають нудоту, блювання, головний біль, запор, надмірну сонливість.

Добавки також можуть мати довгострокові ускладнення та ризики. Серед них — ураження печінки або інших органів, знижена міцність кісток, аномалії розвитку плода, підвищений ризик кровотечі, зміна реакції на анестезію, зниження ефективності хіміотерапії, ураження нервової системиКрім того, деякі добавки можуть взаємодіяти з призначеними ліками. Наприклад, вітамін К робить варфарин, який розріджує кров, менш ефективним. Тому завжди важливо повідомляти лікаря про будь-які добавки, які приймаєте.

Ризики та перспективи, пов’язані з прийомом будь-якої добавки, залежать від типу добавки, дозування, причини, з якої її приймають, і таких факторів, як загальний стан здоров’я та будь-які призначені препарати. Варто порадитися з лікарем щодо дієтичних добавок, аби переконатися, що вони безпечні для вас.

P.s. абревіатура БАДи офіційно застосовується лише у московії. Ми ж не прагнемо асоціюватися з цим відсталим географічним утворенням?