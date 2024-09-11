Що заважає отримати бажаний результат у будь-якій сфері життя

Наше життя – це низка виборів, які ми здійснюємо кожного дня, іноді навіть несвідомо. Всі результати, які ми маємо сьогодні, є наслідком рішень, прийнятих вчора. Але що стає на заваді досягненню бажаних цілей? Мене звати Аліна Поліщук, і, як психолог, у цій статті допоможу вам розібратись у п'яти основних блоках, які можуть перешкоджати вашому шляху до успіху.

Кожен наш вибір визначає темп і подальший розвиток подій у житті. Від нашого вибору та відповідальності залежить, яким буде наше життя та стосунки з людьми. Ми самі формуємо свої відносини на основі відкритості та розуміння або використовуємо інших для власної вигоди. Ми можемо допомогти тим, хто потребує підтримки, або пройти повз, не зважаючи на чужу біду. Кожен має визначити, чого він хоче досягти в житті або на даний момент розвитку. Всі ці дрібниці впливають на нашу майбутню долю.

Отже, давайте розберемось у тому, які саме найрозповсюдженіші 5 блоків у житті заважають вам зробити правильний вибір на користь успіху:

1.Вас не влаштовує те, що відбувається у вашому житті, але не настільки, щоб почати щось змінювати

Ця ситуація нагадує відому притчу про собаку, який лежить на цвяху та скиглить. Собака відчуває дискомфорт, але не настільки сильний, щоб піднятись і змінити своє положення. Ми часто знаходимося у подібному стані – нам неприємно, але недостатньо, щоб діяти. Таке "заморожене" невдоволення блокує наші дії, залишаючи нас у зоні комфорту, навіть якщо вона приносить страждання. От і виходить, що людині дискомфортно рівно настільки, щоб жалітися та нити, але не настільки, що почати щось змінювати.

2. Самообман та ігнорування реальності

Один з найбільш руйнівних блоків – це самообман. Ми можемо виправдовувати своє незадоволення, уникати визнання своїх справжніх потреб і продовжувати жити в умовах, які нас не задовольняють. Своїм клієнтам я завжди кажу, що чесність із собою – це перший крок до змін. Брехня самому собі – це форма самообмеження, яка не дозволяє досягти бажаного. Щоб змінити своє життя, потрібно мати сміливість визнати, що нинішній стан не відповідає тому рівню, який ви хочете і якого прагнете.

3. Відсутність пріоритетів і розмиті особисті кордони

Як часто ви дієте, орієнтуючись на чужі очікування, а не на власні бажання? Коли ми говоримо "Так" іншим, ми часто говоримо "Ні" собі. Якщо ваші пріоритети розмиті, а особисті кордони легко порушуються, ви постійно будете відкладати власні цілі на задній план. Щоб змінити це, важливо навчитися ставити свої інтереси на перше місце та чітко окреслювати свої кордони.

4. Невизначеність у бажаннях

Багато людей більше зосереджуються на тому, чого вони не хочуть, замість того, щоб чітко визначити свої прагнення. Якщо ви не знаєте, чого прагнете, ви будете продовжувати рухатись навмання. Це нагадує популярний мем про стратегію компанії: "Ми біжимо як сліпий лось через палаючий ліс, нас веде доля". Невизначеність у бажаннях створює хаос і не дає можливості розробити чіткий план досягнення цілей.

5. Страхи та сумніви

Страх невдачі, критики чи навіть успіху може паралізувати наші дії. Постійні сумніви у власній спроможності, компетентності чи вірності вибору блокують нас від дій. Страх – це природна реакція, але він не повинен зупиняти вас. Найгірше, що може трапитися, – це не спробувати.

І ось що значить ваш страх:

Страх критики та осуду = Сумніви в собі та своїх силах.

Страх невдачі або успіху = Сумніви в реальності вашої ідеї.

Страх невідомості = Сумніви в своїй компетентності.

Страх самотності = Сумніви в своєчасності.

Страх розчарування = Сумніви в результаті.

Страх розголосу = Сумніви в безпечності наміру.

Страх публічності = Сумніви в корисності вашої ідеї.

Отже, не намагайтеся досягти ідеальності – це блокує творчість та ініціативу. Будьте чесні з собою, визнайте свої справжні бажання і цілі. Важливо припинити обманювати себе і не жити минулим – кожен новий день приносить можливості для змін і самовдосконалення. Вчіться казати "Ні" чужим вимогам і "Так" власним цілям, а також активно діяти, навіть якщо відчуваєте страх перед невідомістю.

І наостанок додам, що життя дійсно непередбачуване, але у нас є можливість змінювати його щодня. Все починається з внутрішнього вибору: відважтеся вийти з зони комфорту і кинути виклик долі, щоб змінити все навколо себе. Не бійтеся робити перші кроки, бо саме на таких чекає успіх!