Що краще випити після їжі

Гучне урчання у животі, метеоризм та проблемне випорожнення – лише деякі з проблем, що демонструють як травна система не працює належним чином. На травлення впливає безліч факторів: психологічний стан, особливості харчування, ліки, спосіб життя, кількість і вибір напоїв та багато іншого.

Покращити травлення можуть напої, які заспокоять бурхливі процеси травному каналі та сприятимуть оптимальному засвоєнню поживних речовин. Серед таких "помічників" дослідники відзначають теплу воду та чайний гриб. Натомість радять уникати надмірної кількості алкоголю або газованих напоїв.

ЩО ВАРТО ПИТИ

Коли їжа або рідина потрапляє в організм, вона рухається по стравоходу до шлунку, де починає розщеплюватися травними ферментами. Звідти потрапляє в кишечник, в якому відбувається основне перетравлення харчової грудки, утворені в результаті поживні речовини всмоктуються в кров. Під час цього процесу бактерії в кишечнику відіграють важливу роль у функції травлення. Порушення композиції мікробіоти і життєдіяльності кишкових бактерій пов’язане з широким спектром патологічних станів від ожиріння до запальних захворювань кишечника. Вода та клітковина також важливі в цьому процесі, допомагаючи хімусу проходити через травний тракт і покращуючи дефекацію.

До напоїв, які сприяють засвоєнню поживних речовин, поліпшують фізіологічні кишкові функції та допомагають запобігти захворюванням, належать:

Вода. На додаток до її важливості для травлення, дослідження вказує на те, що тепла вода допомагає кишковим бактеріям.

Трав’яні чаї та чаї зі спеціями (м’ятний чай, чай з куркумою, імбирний чай і чай з фенхелю). Зменшують запалення та полегшують симптоми розладу травлення.

Сливовий сік. Багатий на клітковину, цей напій стимулює дефекацію.

Комбуча. Є джерелом багатьох пробіотиків. Дослідження показує, що цей напій також сприяє засвоєнню поживних речовин.

Кефір. Містить пробіотики та низку важливих поживних речовин.

Щодо кави наразі одностайної думки експертів не сформовано. Відомо, що кава може стимулювати роботу товстої кишки. Однак потрібні додаткові дослідження, аби зрозуміти, як вона впливає на здоров’я кишечника та як різні сорти кави впливають на травлення.

ЯКИХ НАПОЇВ УНИКАТИ

Гази в газованих напоях підвищують рівень шлункової кислоти, викликаючи здуття живота та неприємне бажання відригнути.Дослідження показують, що вживання великої кількості алкоголю здатне посилити кишкові розлади, сприяє запаленню та загалом має негативний вплив на здоров'я кишечника.

При непереносимості лактози важливо пам’ятати, що вживання значної кількості напоїв з коров’ячим молоком може призвести до симптомів розладу шлунково-кишкового тракту.

ЩО РОБИТИ ПІСЛЯ ЇДИ ДЛЯ ПОЛЕГШЕННЯ ТРАВЛЕННЯ

Аби їжа краще перетравлювалася, слідуйте таким рекомендаціям:

Підіть на прогулянку. Легкі фізичні вправи та сила тяжіння допоможуть їжі рухатися травною системою.

Не лягайте після їди, це може уповільнити травлення.

Приймайте пробіотики для покращення здоров’я кишечника,

Робіть вправи для зниження стресу, наприклад глибоке дихання чи йогу.

Не куріть, відмовтеся від алкоголю, або значно скоротіть його кількість.

Ведіть щоденник харчування, зазначаючи в ньому та будь-які проблеми з травленням та визначте продукти, яких слід уникати.

Поговоріть з дієтологом про харчові тригери та продукти, які можуть бути алергенами чи погано переноситися.

Звісно, важливу роль відіграє й ваші харчові звички та вибір у харчуванні. Для гарного травлення корисно ретельно пережовувати їжу, дотримуватися збалансованого раціону з багатою на клітковину та воду їжею, надавати перевагу цільним продуктам, а не ультраобробленим, пам’ятати про кількість їжі і час, зокрема не їсти пізно ввечері.

Отже, є прості речі, які допомагають при проблемах з травленням, наприклад, при здутті живота, разом з цим підтримуючи водний баланс. Вживання теплої води, трав’яних чаїв або пробіотичних напоїв після їди допомагає зменшити прояви функціональних розладів, покращити здоров’я кишечника та сприяти засвоєнню їжі.

Однак якщо проблеми з травленням навіть після зміни способу життя продовжують давати про себе знати, проконсультуйтеся з лікарем. За необхідності він порекомендує діагностичне обстеження, щоб виключити серйозніші проблеми зі здоров’ям, а за потреби порадить звернутися до інших спеціалістів.