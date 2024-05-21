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Соціум

Що робити, якщо потік кондиціонер: корисні поради від спеціалістів

Ціхоцька Марія

Що робити, якщо потік кондиціонер: корисні поради від спеціалістів
Протікання кондиціонера не завжди означає серйозну поломку

Зіткнулися з неприємною ситуацією: з вашого кондиціонера капає вода? Не хвилюйтеся, це не завжди означає серйозну поломку. Про це повідомляє YouTube-канал "How to".

Ось кілька причин, які можуть призвести до витоку, та поради, як виправити проблему:

Засмічення дренажної системи:

  • Це найпоширеніша причина витоку.
  • Дренажна система відповідає за відведення конденсату, який утворюється під час роботи кондиціонера.
  • Якщо система засмічена, вода не може витікати належним чином, що призводить до її скупчення та витоку.

Що робити:

  • Вимкніть кондиціонер від мережі.
  • Знайдіть дренажний отвір, зазвичай він розташований знизу кондиціонера.
  • Очистіть отвір від бруду та сміття.
  • Переконайтеся, що дренажна трубка не перекручена і не забита.
  • Під час роботи використовуйте піддон, щоб зібрати воду.

Неправильний монтаж:

  • Якщо кондиціонер встановлено нерівно, дренажна трубка може бути спрямована не в той бік, що призведе до витоку води.

Що робити:

  • Переконайтеся, що кондиціонер встановлено горизонтально.
  • Перевірте, чи правильно під'єднана дренажна трубка.
  • За потреби зверніться до кваліфікованого фахівця з монтажу кондиціонерів.
  1. Витік фреону:
  • Це більш серйозна проблема, яка може призвести не тільки до витоку води, але й до пошкодження кондиціонера.
  • Ознаками витоку фреону можуть бути:
    • специфічний запах;
    • обмерзання труб;
    • слабке охолодження.

Що робити:

  • Негайно вимкніть кондиціонер від мережі.
  • Не намагайтеся самостійно усунути проблему.
  • Зверніться до кваліфікованого фахівця з ремонту кондиціонерів.

Засмічення фільтрів випарника:

  • Забруднені фільтри випарника можуть перешкоджати нормальному потоку повітря, що призводить до утворення конденсату та його витоку.

Що робити:

  • Регулярно чистіть фільтри кондиціонера відповідно до інструкцій виробника.
  • Використовайте пилосос з м'якою щіткою для видалення пилу та бруду.
  • При сильному забрудненні фільтри можна промити водою з милом.

Пошкодження дренажного піддону:

  • Дренажний піддон - це ємність, яка збирає конденсат перед його відведенням через дренажну трубку.
  • Якщо піддон пошкоджено, він може протікати, що призведе до витоку води.

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Що робити:

  • Перевірте дренажний піддон на наявність тріщин або інших пошкоджень.
  • За потреби замініть піддон на новий.

Чи можна вмикати кондиціонер, якщо він потік?

Ні, вмикати кондиціонер, якщо він потік, суворо не рекомендується. Це може бути небезпечно з кількох причин:

  • Коротке замикання: Вода може потрапити на електричні компоненти кондиціонера і викликати коротке замикання. Це може призвести до пошкодження кондиціонера, а також до пожежі.
  • Пошкодження здоров'я: З кондиціонера може текти не тільки вода, а й фреон. Фреон отруйний і може спричинити проблеми з диханням, якщо його вдихати.
  • Посилення проблеми: Увімкнення кондиціонера може посилити проблему витоку води.

Що робити, якщо ви не можете самостійно усунути проблему:

  • Зверніться до кваліфікованого фахівця з ремонту кондиціонерів.
  • Не ігноруйте проблему, адже це може призвести до більш серйозних поломок і додаткових витрат.

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