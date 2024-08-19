Година, якої людям завжди не вистачає: вчені розповіли, коли Земна доба стане довшою

Нові наукові дослідження свідчать про те, що доба на Землі поступово подовжується через те, що Місяць поступово віддаляється від нашої планети. Вчені виявили, що зі збільшенням відстані Місяця від Землі його гравітаційний вплив слабшає, що призводить до сповільнення обертання нашої планети.

Про це повідомляє Daily Mail. Як наслідок, тривалість доби поступово збільшується.

За оцінками дослідників, з часом доба на Землі може тривати 25 годин, проте для цього знадобиться близько 200 мільйонів років.

Професор геології Стівен Мейєрс з Університету Вісконсін пояснив це явище, порівнюючи його з фігуристом, який уповільнює обертання, витягуючи руки, коли Місяць віддаляється.

Наразі Місяць знаходиться на відстані приблизно 384 400 кілометрів від Землі та здійснює один оберт навколо нашої планети за 27,3 дня. З кожним роком він віддаляється на приблизно 3,8 сантиметра, що означає, що йому потрібно трохи більше часу, щоб завершити один оберт навколо Землі.

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Зрештою, Місяць досягне стабільної відстані, і він буде видно лише з одного боку Землі, вважають науковці.

Мейєрс разом зі своїми колегами реконструювали взаємовідносини Землі та Місяця, виявивши, що 1,4 мільярда років тому Місяць був значно ближче до нашої планети, і Земля оберталася швидше, тому доба тоді тривала лише 18 годин.

Протягом мільйонів років Місяць поступово віддалявся від Землі – цей процес науковці називають "місячною рецесією".

Точні виміри швидкості віддалення Місяця стали можливими завдяки спеціальним лазерним відбивачам, встановленим астронавтами місій "Аполлон" на Місяці.

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Крім гравітаційного впливу Місяця, на обертання Землі впливають і інші фактори, такі як зміна клімату.

Підвищення глобальної температури призводить до танення полярних льодовиків і підвищення рівня світового океану. Вся тала вода переміщується від полюсів до екватора, що робить Землю ширшою посередині та ще більше уповільнює її обертання.

Це означає, що дні на Землі поступово подовжуються. Хоча ці зміни настільки незначні, що ми їх не помічаємо, за мільйони років вони накопичаться, і в результаті доба стане довшою на цілу годину.

Раніше ми розповідали, що науковці спростували теорію про виникнення життя на Землі.

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